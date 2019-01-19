超癡情！伴侶有「7跡象＝無條件愛你」...遇到千萬別傻放手



▲也許伴侶不擅長說情話，但是他卻會用行動表現對你的愛到底有多少。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你覺得另一半夠愛你嗎？在一起久了，你可能就會問自己「到底對方愛我多少」，如果對方很擅長說愛，倒也不必如此七上八下，但對方若是超木頭，一句情話也不會說，那麼也許透過他的行動你就可以看出端倪。對此，國外網站《Power of Positivity》就列出另一半無條件愛著你的7種跡象，假如你發現另一半都有，那就請你要好好珍惜啦！

另一半無條件愛你的7種跡象：

1.他想和你一起變老

如果你想測試看看另一半到底有多愛你，那你可以試著跟他說「我們老了要跟孩子們一起在草地上玩」，這時候，他的眼神就會說明一切，他若是真的想跟你到老，他會跟你一起規劃未來，而且他還會對未來感到興奮。

《Power of Positivity》認為，你若是能跟愛的人一起到老，那就代表你們的愛都是無條件的，而你們也對彼此具有安全感。



▲如果他真的想和你一起變老，他就不會害怕和你討論未來。



2.他把所有秘密都告訴你

另一半把秘密告訴你，就表示他真的很信任你，而且他覺得「你值得這樣做」。換個角度想想，如果他真的夠愛你，那麼不管你對他說什麼秘密，或者是尷尬的事情，他們都不會表現出震驚或是厭惡的態度；就算知道了你的秘密，另一半也會守口如瓶，絕對不會把你的私事告訴朋友或是其他人。

3.他為你感到驕傲

不管你的成就是大還是小，他都會「以你為驕傲」，他會在背後默默地給你支持。奧克蘭大學教授Terri Orbuch表示，當人們在一段感情中受到讚賞的時候，他們就會變的更加快樂，而且這種正面的情緒會是一種動力，讓兩人的關係變的更好、更強大。



▲在感情中若能多稱讚對方，就能讓對方變的更快樂，兩人的感情也會更好。



4.會爭吵，但最後還是會合好

不管是夫妻或是情侶，相處的過程中都一定會吵架、爭論，若是都沒有反而才奇怪，而且不滿的情緒可能還會越積越多。假如對方真的愛你，也想要跟你走到最後，那麼吵架時他就會選擇「溝通」，並和你一起找到處理問題的方法，絕對不會冷眼旁觀。

5.他很體貼

就算你們一經在一起3年、5年或是10年了，他對你依舊如初，總是會想盡辦法讓你感到舒服和快樂。舉例來說，用餐時他總會幫你拉椅子、捨不得你般重物，或是在你生理期不舒服時，泡一杯熱可可溫暖你。

對此，生活教練兼作家David Schroeder指出，愛不僅是一種感覺或情感，愛是一種有意識的行動和選擇，能夠為他人帶來幸福，而且愛也會以開放、接受和欣賞來表達愛、感情和欽佩，「無條件的愛能讓你感到快樂和健康」。



▲就算你們已經在一起很久了，他對你的體貼和愛也不會有改變。



6.他會保護你

你今天跟朋友出去玩到三更半夜，他會罵你還是擔心你的安全呢？如果對方真的夠愛你，他會希望能夠確保你的安全，而且這種「保護慾」從頭到到尾都不會消失，你的健康和安全是他最在意的關鍵。

7.他會展現出脆弱的情緒

事實上，很多人都不敢在他人面前展現出自己的情感，所以如果你的另一半願意在你面前敞開心胸，並表現出自己的脆弱，那就代表他們真的很愛你、很相信你。此外，對方也會告訴你他的希望、夢想、恐懼和秘密

兩性專家Stuart Fensterheim表示，脆弱、真實和誠實都意味著「無條件的愛」，而且這也代表你們互相信任，你們就是彼此的避風港；此外，無條件的愛也並不是不健康的依賴關係，而是你們願意妥協一切去取悅對方，無論如何都想要在一起。



▲另一半若是願意在你面前表現出脆弱，就代表他真的很相信你。