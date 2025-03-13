「高齡姊替出櫃弟拼懷孕」故事被罵翻　陳菁徽：她是生育自主

▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國民黨立委陳菁徽發文分享一名40多歲婦女因親弟弟出櫃，不斷打針取卵替家族傳宗接代，前後流產3次，才終於穩定懷孕，相關貼文一出引來大批網友痛批。對此，陳菁徽今回應，該個案全家人感情是很緊密的，個案也是在生育自主狀態下決定要生的。

陳菁徽11日下午在臉書粉專發文分享一名41歲高齡產婦案例，個案的弟弟是同性戀，原本也答應弟弟絕不會讓父母知道，但沒想到弟弟長大後自己向父母「出櫃」，之後全家人也祝福弟弟，並舉辦了婚禮，不過由於家族有傳宗接代的想法，當時已經39歲的姊姊，決定幫弟弟生小孩。

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沒想到貼文一出，引來大批網友撻伐，直批「台版使女」、「你的子宮不是你的子宮」、「逼迫近親代孕的鬼故事被拿來當喜訊」、「好噁心，把姐姐當作生育機器還沾沾自喜」，更有網友認為陳菁徽不該把這個案拿來當廣告。

對此，陳菁徽直言「可能是我文筆不夠精準」。她透露，其實這位個案全家人感情是很親密的，姊弟感情也很好，個案一開始求診表示自己流產3次，所以尋求試管嬰兒幫助，直到成功穩定懷孕，個案才分享人生故事，她很願意包容自己的家人，接受家庭多元議題，個案也是在生育自主下進行的，家人完全沒有逼迫，完全是個案心中很想做的。

而針對網友留言批評，陳菁徽說，昨天有看到很多網友留言，也有關心個案的心情狀況，但個案認為每個人本來想法就不一樣，她也想幫家人說話，她認為「網友不認識我、不認識我的家人，事情完全不是他們想的那樣」，也有進一步詢問是否要刪文，個案也說不用。

陳菁徽說，個案家庭是多元包容，也完全尊重女性生育自主權，想生就給予支持，全力幫忙，相信個案順利生產後，也會帶著寶寶一起分享喜悅。