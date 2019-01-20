別傻了！男生出現「5行為＝對妳沒感覺」...付出再多也0結果



▲如果對方真的對妳沒感覺，那就別再浪費彼此的時間了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

別再欺騙自己了！雖然在這個開放的社會中，「女追男」已經不是一件稀奇的事情，但若是男生對妳根本沒興趣，那可就真的尷尬了。對此，國外網站《Femina》就整理出男生對妳完全沒有感覺的5個行為，如果對方跟妳對到眼後馬上避開，或是回答超簡短，那就代表他對妳根本沒意思，別浪費時間在不喜歡妳的人身上了！

男生對妳沒有感覺會出現以下5個行為：

1.他一直滑手機

現在人手一支手機，大家不管走到哪裡都要滑手機，若是忘了帶手機出門還會覺得全身不對勁。如果妳發現，妳和他在約會的時候，他還是不斷地滑手機、回應聊天訊息，甚至是使用社群軟體，那就代表他根本就對妳沒有意思，所以才會這樣不尊重妳。

但是，這邊並不代表約會時使用手機就是絕對錯誤的行為，假如對方可能是因為處理公事而不得不用手機，那就需要妳的體諒了。



▲跟妳約會時還狂滑手機，就代表他根本對妳就沒興趣，才會這樣不尊重妳。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



2.他根本沒認真聽妳說話

當妳在說一些重要的事情時，他根本就沒有認真聽，甚至還會說出一些不相關的話，那就表示妳可以不要再跟他約會了，因為他根本就不會把妳說的話放在心上。不管出自何種原因，不認真聽別人說話都是一種相當不禮貌的行為，所以妳也不需要浪費自己的時間和他交流。

3.他總是刻意避開妳的視線

假如妳發現約會時，他總是會巧妙地避開眼神接觸，只會盯著菜單或是別的地方，完全不會看妳的眼睛，對到眼就馬上撇走的次數還超過2次以上，那就代表他一點都不想要和妳有進一步的發展，而且他心裡甚至還會覺得「跟妳約會很有壓力」。



▲和妳對到眼卻馬上撇開視線，可能會是對方感到壓力的一種表現。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



4.他會偷瞄別的女生

如果這個男人在跟妳約會的時候狂看別的女人，那妳還敢信他能一輩子對妳專一嗎？不管他偷瞄別的女生是出自任何理由，可以確定的是，他就是對妳沒有感覺，所以才會選擇把注意力放在別的女人身上。

5.他回答超簡短

不管妳問他什麼問題，他都只會句點妳、語氣超冷淡，讓妳完全不知道該如何接話嗎？那妳就別再熱臉貼冷屁股了！因為他會冷淡的原因可能是「對妳沒興趣」或是「對聊天話題感到很無聊」，而且如果約會的過程中，都是妳在主動聊天，那麼這個約會會變的非常累人。



▲他回應都很簡短、冷淡就代表他對妳或是聊天話題沒興趣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）