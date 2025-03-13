「晨尿泡沫散不去」恐罹腎病　醫：喝酒像在淨水濾芯倒腐蝕劑

▲醫師表示千萬別輕忽腰痛，當心是腎臟出了問題。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

腎臟病素有「隱形的殺手」之稱，由於其早期症狀不明顯，人們常常容易忽略這個重要器官的健康問題。3月13日是「世界腎臟日」，醫師提醒民眾需注重腎臟病的早期訊號，例如晨尿泡沫散不去、雙腿按壓後留有「小坑」，若有突發劇烈腰痛伴隨發燒等症狀，應馬上前往專業醫院診治。

根據新華社報導，腎臟病的臨床表現通常不明顯，許多患者並未感受到病徵。瀋陽市第五人民醫院腎內科主任王岩指出，許多人在得知罹患腎臟病時，病情已經較為嚴重，「我們的腎臟如同24小時運轉的淨水廠，熬夜使機器超負荷運作，過量飲酒則像是在過濾芯中倒入腐蝕劑，這都會日積月累地加重腎臟的負擔。」

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專家建議留意如晨尿泡沫不散去、雙腿按壓後留有「小坑」以及無緣無故的疲倦感等可能的腎臟警報。王岩建議，假如出現嚴重水腫並伴有呼吸困難，或者尿血、突發少尿甚至無尿、突發劇烈的腰痛伴隨發燒等症狀，應馬上前往專業醫院診治，透過尿液常規等檢查排查腎臟相關疾病。

除了上述警訊，專家還表示，糖尿病、高血壓、心血管疾病、肥胖、有腎臟病家族史等高風險族群，以及曾有過急性腎損傷、妊娠相關腎病、低出生體重或早產、泌尿道阻塞、反復腎結石等經歷的人群，也需特別留意腎臟疾病的發生。

關於如何在日常生活中護腎，瀋陽醫學院附屬中心醫院腎內科主任醫師鄭華表示，應注意安全用藥，避免長期使用布洛芬等非類固醇類抗發炎藥；飲食方面，建議選擇牛奶、雞蛋、瘦肉等高品質蛋白質食品，注意適量補水，並保持規律作息。

此外，腎功能異常者需避免高磷、高鉀食物；通過定期體檢及早發現腎臟問題及其他不利因素，做到早防範、早治療。