9歲童「狂吐變瘦」確診糖尿病　醫：3多1少是發病徵兆

▲醫師提醒，若孩童出現尿多、體重明顯下降等症狀，就要特別留意。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者趙于婷／台北報導

一名9歲女童發燒嘔吐就醫，初步診斷急性腸胃炎，服藥後症狀緩解，但隔兩天家屬發現女童活動力下降，腹痛且呼吸急促，緊急送急診。檢查發現，女童一個月前開始有多喝多尿的現象，體重突降4公斤，確診為糖尿病併發酮酸中毒。醫師提醒，若孩童出現多吃、多喝、多尿及體重減輕的「三多一少」症狀，一定要特別留意。

收治該病例的台北慈濟醫院兒科部謝秀盈醫師指出，詢問病史得知，女童一個月前開始有多喝多尿的現象，體重兩週內下降約4公斤，抽血發現血糖值高達423mg/dL且血中有酮體產生，因糖尿病併發酮酸中毒，造成身體大量脫水，立即安排住院治療。

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謝秀盈說明，一般民眾熟知的成年人發病糖尿病多為第二型糖尿病，由於胰島素阻抗性增加，導致血糖升高，可透過飲食、運動、減重及口服降血糖藥物來控制，少數患者需搭配施打胰島素治療，而第一型糖尿病又稱為胰島素依賴型糖尿病，主要是在40歲以前發病，許多患者在兒童或青少年時期就發病。

▲台北慈濟醫院兒科部謝秀盈醫師。（圖／台北慈濟醫院提供）

第一型糖尿病真正的病因仍不確定，但研究顯示這類患者具有某些特殊的遺傳體質，加上後天的環境因素刺激如氣候、飲食、病毒感染等，誘發免疫失調，產生破壞胰臟的自體抗體而導致胰島素分泌不足，患者初期會出現多吃、多喝、多尿及體重減輕的「三多一少」症狀。

謝秀盈解釋，患者所攝取的糖份，因為體內胰島素缺乏導致細胞無法吸收利用，因此體內脂肪會被轉換成能量而形成酮酸，另外血糖因為沒有被細胞吸收持續飆升，尿中糖份也隨之上升，進而導致多尿甚至脫水的症狀，就會累積更多乳酸和酮酸導致酮酸中毒。

酮酸中毒的表現包括腹痛、噁心、嘔吐、呼吸急促、嗜睡等，患者同時合併有嚴重脫水、電解質不平衡，病程發展快速，若無立即治療，可能造成腎功能損傷、心律不整甚至昏迷死亡。

近年第一型糖尿病新發病患者有年輕化現象，且大多是出現酮酸中毒症狀緊急送醫才被診斷出來。謝秀盈提醒，有7成的患者是9歲左右發病，年紀最小的是1.5歲，初期嘔吐、腹痛等症狀也容易被誤以為是急性腸胃炎，因此要特別注意「三多一少」的症狀。