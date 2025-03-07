下背痛沒及時診斷　醫示警：脊椎恐「提早報廢30年」

▲醫師提醒，下背痛若沒有及時診斷，脊椎可能會提早報廢。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

不良的生活習慣可能導致腰酸背痛，若沒有解決可能無法挽救。醫師提醒，台灣有10～20%的人有下背痛，沒有及時診斷的話，身體會以奇怪的方式維持平衡，最後恐演變成慢性骨關節炎、脊椎退化，脊椎「提早報廢30年」。

陳韋達醫師在節目《醫點不誇張》透露，下背痛分為急性和慢性，急性是突然發作的，像是突然閃到腰、帶狀疱疹（皮蛇）；慢性則是持續3個月以上的下背痛。假如下背痛沒有及時診斷，身體會用奇怪的方式維持平衡，所以當受力不均，再加上下背痛成因沒立刻治療，會演變成慢性骨關節炎、脊椎退化，這些比較長期的後果。

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陳韋達解釋，腰痛最常見的原因，大部分還是肌肉骨骼的因素為主，基本上占97%，其他比較少見的如臟器型、發炎、內臟轉移則占3%，因此多數民眾都屬於「機械性背痛」。

特別注意的是，當背痛從急性變成慢性之後，可能多重原因交雜在一起，例如原本神經有一點被壓迫，卻又不適當的方式維持平衡，到最後肌肉疲勞，產生肌肉型疼痛，甚至神經、肌肉、骨骼出現狀況。

陳韋達提醒，若民眾出現腰酸背痛，可以先就近看復健科或骨科診所，但如果合併手腳麻木、四肢無力，是神經學的症狀，會建議到神經內科做進一步診斷。假使復健和治療都無效，這時會評估是否要動手術。

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