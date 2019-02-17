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「16cm囊腫塞爆骨盆腔」16歲女腹痛2個月　醫傻眼：撐到肚臍了

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月經,生理期,經期,經痛,肚子痛,MC（圖／達志／示意圖）

▲一名女高生腹痛長達2個月，竟是16公分大囊腫塞爆鼓盆腔。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名16女高生下腹悶痛長達兩個月，某天半夜因為急性劇痛就醫，經醫師腹部超音波掃描發現一顆16公分巨大囊腫，佔據整個骨盆腔，甚至已經撐到肚臍，確診「卵巢囊腫腺瘤」。

該名女高生初步診斷為卵巢囊腫腺瘤，進一步經過電腦斷層檢查排除惡性腫瘤可能，之後安排緊急微創手術，摘除右側卵巢巨大囊腫，術後即不再肚子痛，約三天後出院，而病理報告為卵巢良性黏液性囊腫腺瘤。

收治該病例的台中醫院婦產科黃一文醫師指出，卵巢囊腺瘤是良性卵巢腫瘤，主要是腺瘤的管腔中有分泌物滯留呈囊狀擴張，稱為囊腺瘤，因為病變於卵巢，因此稱為卵巢囊腺瘤，其中又分為黏液性囊腫腺瘤和漿液性囊腫線瘤，前者好發於30~40歲左右的女性，後者好發於40~70歲的女性。

台中醫院婦產科黃一文醫師。（圖／台中醫院提供）

▲台中醫院婦產科黃一文醫師。（圖／台中醫院提供）

另一名18歲女大生因為月經失調，就醫檢查發現腹部有16公分巨大水瘤，檢查排除惡性的可能，安排寒假開刀，經過微創手術，摘除右側巨大的卵巢水瘤，三天後順利地出院，病理報告也顯示為良性卵巢漿液性囊腫腺瘤。

黃一文提醒，卵巢囊腫腺瘤大部分是良性的，尤其在年輕的女性，惡性一般多在中年以上女性，而有些水瘤會自然消失，有些不會，形狀愈不規則，惡性的機會也愈高，年輕女性如果有長期腹痛，要盡快到婦產科就醫，接受骨盆腔超音波檢查，早期發現早期治療。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！
 

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