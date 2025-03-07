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胃痛「最愛找5種人」！　醫：咖啡一天一杯就好

▲胃痛。（圖／記者嚴云岑攝）

▲醫師說明，有80%以上的人都曾胃痛過。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

忙碌的人們壓力大、三餐不正常，胃部病兆成為常見問題。腸胃科醫師鄭泓志指出，現代人超過80%有胃痛經驗，不少人被急性或慢性胃炎、功能性消化不良、胃食道逆流、胃潰瘍等疾病所折磨，因而常常出現胃痛、胃脹、反酸和噯氣等不適。他也點名胃痛「專找5種人」，快看自己上榜了嗎？

台灣人的胃到底有多差？桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志在粉專盤點「胃痛最愛找5種人」，首先是壓力太大者，經常感覺壓力大或緊張焦慮，都會影響胃部的正常功能。若平時一直覺得壓力大，他建議可藉由深呼吸、騎腳踏車等運動或做有興趣的事以釋放壓力。

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接著是飲食不規律者。鄭泓志表示，長時間不進食或是暴飲暴食吃得太快，都可能讓腸胃健康亮紅燈。他提醒，務必遵循均衡飲食、三餐定時定量及細嚼慢嚥，也要避免一下子吃進過多食物導致胃部負擔。

▲▼ 咖啡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲醫師提醒，咖啡一天一杯就好，喝太多恐引發胃食道逆流。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

另外，喜歡吃刺激性食物者，如太辣、太酸也會刺激胃黏膜。鄭泓志補充，咖啡喝得太多也容易引起胃食道逆流，他要民眾少吃油膩、辛辣食物，至於咖啡則一天一杯為限。

鄭泓志同時示警，過度飲酒者胃也容易爆出警訊，因酒精會對胃黏膜造成刺激，切記喝酒要適量，避免長時間刺激胃黏膜、增加胃痛風險。最後則是長期不當使用藥物，如止痛藥、抗生素也會刺激傷害胃黏膜，若需要長時間使用這類藥物，記得要按照醫師指示並定期回診。

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關鍵字： 胃痛 胃食道逆流 壓力 酒精 辛辣食物 胃黏膜 鄭泓志醫師 止痛藥 抗生素 健康百科

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