去年9738人染梅毒、7605人得淋病　男女比差距懸殊！慎防乒乓感染

▲國際婦女節即將來臨，疾管署呼籲女性朋友們預防性病做好防護，及早篩檢與治療。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

國內通報梅毒、淋病人數仍多！根據疾病管制署最新監測顯示，去年整體通報梅毒感染人數計9738人、淋病7605人，「不安全性行為」仍是最大禍首，且男女比例差異懸殊，淋病9成為男性，梅毒男女比則是5:1。疾管署分析，可能因為女性很多症狀不明顯或無症狀，就不會主動就醫，提醒女性若有疑似症狀或性伴侶有感染跡象，應該進行篩檢，避免「乒乓感染」。

依據疾管署監測資料顯示，2024年新增確診通報梅毒感染人數計9,738人、淋病7,605人，「不安全性行為」是主要感染原因；與2023年相比，整體梅毒下降2%、淋病下降8%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內梅毒、淋病感染人數在新冠疫情解封後出現明顯上升，疾管署發言人曾淑慧表示，去年感染人數出現下降，這是個好消息，因為性傳染病如梅毒、淋病等感染初期可能無症狀，若未及時診斷與治療，恐影響生殖健康或傳染給胎兒造成早產、死產等併發症。

曾淑慧說明，進一步分析監測，感染梅毒、淋病仍以性交較為活躍的50歲以下青壯年族群為主，且男女比率懸殊，淋病男性占比超過9成，女性僅1成不到；梅毒男女比率則是5：1。

曾淑慧提醒，淋病、梅毒等性傳染病在女性身上可能無明顯症狀，可能也因此不會主動就醫，梅毒及淋病雖屬可治癒之疾病，但是感染後無法終身免疫，只要有不安全的性行為及口或肛交等都有可能被感染。

疾管署提醒，要預防性傳染病，應該全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液等，有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療，很重要的是要提醒配偶或性伴侶也接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」，即伴侶間相互傳染，導致感染反覆發生。