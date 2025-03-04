日本Calbee「幼兒蝦味條」重金屬超標　2批進口草莓農藥違規

▲Calbee幼兒蝦味條四連重金屬超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗不合格名單，其中有一款日本進口的「Calbee幼兒蝦味條四連」檢出重金屬超標，另還有2批是從日本輸入的鮮草莓，在邊境被檢出農藥殘留不合格，所有違規產品皆全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富表示，日本的幼兒蝦味條四連為「追求卓越股份有限公司」從日本進口，該產品檢出重金屬鎘0.046 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品限量為0.040 mg/kg，必須退運或銷毀，將針對「追求卓越股份有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

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根據食藥署統計，113年8月24日至114年2月24日止，受理日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾，報驗批數為298批，檢驗不合格批數為13批，不合格率為4.4%，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘超標。林金富表示，食藥署已經從114年2月18日起至4月3日止，在邊境針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採逐批查驗，要100%檢驗重金屬鎘合格後才可以輸入。

另2批是從日本輸入的鮮草莓，第1批是「梅村水菓有限公司」進口，檢出農藥殘留福賽絕0.11 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，福賽絕(殺蟲劑)為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.01 ppm為法規值。

第2批是由業者「蜜豐生鮮實業有限公司」進口，檢出農藥殘留賽芬蟎4.4 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，賽芬蟎(殺蟎劑)容許量為2.0 ppm。食藥署將針對「梅村水菓有限公司」及「蜜豐生鮮實業有限公司」在邊境維持監視查驗，也就是100%檢驗農藥殘留合格後才可以輸入。