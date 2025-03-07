吃飽就拉為何沒變瘦？　醫：小心反而更容易胖

▲上廁所。（示意圖／Pixabay）

文／常春月刊

你也有這樣的疑問嗎？根據物質不滅定律，吃多少進來，體重就增加多少進來；排很多出去，就應該降很多體重。每餐吃完就會跑廁所，拉很多出去，照理說，體重應該一直下降才對呀？但為何還是胖胖的瘦不下來？

吃完東西就上廁所 恐是易胖體質

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對此，許淳彰中醫師-暖爸中醫日記指出，有的人每次吃完東西就拉肚子，一天照三餐上廁所，如果哪天多吃了下午茶和宵夜可能還會多上個一兩次，如果正在控制體重或減肥的人聽到這種情況搞不好會很羨慕，聽起來就是個即使大吃大喝也不擔心會變胖的天選之人，但是，其實吃完東西就拉，不只不容易瘦，還常常是易胖體質！

多屬痰濕體質 不健全腸胃功能難消化食物營養

許淳彰解釋，吃完東西就會拉肚子的人基本上多屬於痰濕體質，也就是體內濕氣比較重。為何溼氣重會吃完就拉呢？許淳彰用個簡單的比喻來敘述：假如打翻了果汁，灑滿桌子，功能健全的腸胃有如「乾的抹布」，可以快速有效地吸乾桌面上的果汁；

而腸胃長期處在發炎、腸漏症或自律神經失調等狀況，腸黏膜會飽含組織液(溼氣多)，此時就像是「吸滿水的抹布」，請問這樣的抹布有辦法把桌上的果汁吸乾淨嗎？應該很難吧！

即便抹布吸收了少許果汁（假設是10cc），但也會排掉原本濕抹布裡頭含的10cc水，抹布吸水量處於「進出平衡」的飽和狀態，所以整體重量其實並沒有減輕！而果汁就如同我們吃進去的食物，這種不健全的腸胃功能，很難有效且完整地消化食物及吸收養分，只會讓食物殘渣快速通過腸胃道排出來（等於抹布有擦但沒完整吸收果汁）。拉出的是無法被有效吸收的食物殘渣，而不是拉掉身體的脂肪，當然是不可能因此而變瘦的。

另一方面，功能平衡、健全的腸胃道黏膜雖然吸收了許多果汁，但本身轉化營養及運作能力佳，能很快地恢復乾燥輕盈狀態，由於新陳代謝好，過程中也順利消耗掉能量，也就不會成為所謂濕性的體質。

排便次數非愈多愈好 留意型態與感受

而痰濕體質者，身體一直處在濕氣很重的狀態下，長期下來無法獲得均衡、足夠的養分，會特別容易感到疲累，新陳代謝也會變差，因此很難消耗掉體內多餘的熱量，久而久之，反而讓體重上升！

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