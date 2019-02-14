誤信吃藥傷身「痛風10年不治療」　他拖到「尿酸積腎」爆長結石

▲一名患者痛風不願吃藥治療，拖到連腎臟都長結石。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

一名45歲張先生因工作關係經常需要喝酒應酬，飲食也時常大魚大肉，10年前開始反覆痛風發作，造成下肢關節腫痛，抽血檢驗發現尿酸過高，曾有醫師建議應服用降尿酸藥物，但張先生因為「聽說痛風藥吃多了會傷身」而堅持不想吃藥，沒想到拖到近一年再次就醫發現，不只大拇趾關節已有痛風石，連腎臟都出現結石。

張先生過去10年只有痛風發作時才去診所打支消炎針和吃個幾天止痛藥，最近一年來發作的頻率逐漸增加，導致經常需要打針吃藥，才願意到醫院求診。經醫師詳細病史詢問和理學檢查發現，左腳大拇趾關節已有痛風石產生，進一步抽血檢驗發現除了尿酸過高之外，腎功能也有異常，超音波檢查顯示兩側腎臟皆有腎結石。

收治該病例的台中醫院免疫風濕科鄭硯寧主任指出，痛風是常見關節炎，好發於尿酸高的成年男性及停經後女性，臨床表現包含高尿酸血症、急性關節炎反覆發作以及關節週邊痛風石沉積。

▲台中醫院免疫風濕科鄭硯寧主任。（圖／台中醫院提供）

痛風發作時會在關節處發生紅腫熱痛的現象，合併關節活動範圍受限，導致無法走路或穿鞋，若長期沒有接受治療，尿酸結晶可能沉積於皮下及關節產生痛風石導致關節變形，也可能沉積在腎臟，影響腎功能或形成尿酸結石。

鄭硯寧也進一步提到，痛風發作常需使用消炎止痛藥，也會加重腎臟的負擔，因此痛風患者適合多喝水，以預防泌尿道結石，也應定期接受腎功能的檢查，且痛風與心血管疾病也具有顯著相關性，會增加冠心病、心臟衰竭、心房顫動和中風的風險，需特別留意。

鄭硯寧提醒，若有痛風發作的情形，千萬不要因為怕吃藥傷身而不敢就醫，拖越久反而會影響腎功能，一定要定期檢查，遵照醫囑規律服藥，維持標準的體重及腰圍，適量增加身體活動，維持適當水分補充，減少酒精和高嘌呤食物如內臟、紅肉、魚類及海鮮類攝取。