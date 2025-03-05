名醫江坤俊轉院！病人爆量「下午1點看到10點」：隊伍繞好幾圈

▲外科名醫江坤俊開診首日，現場患者爆滿。（圖／取自江坤俊醫師粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

活躍電視圈的乳房外科名醫江坤俊去年7月捲入外遇、性騷擾多起負面新聞，當時與妻子共同發聲明全面否認相關指控，並宣布退出節目主持工作。他於2月底離開所任職的桃園敏盛醫院，自3月3日起在中壢天祥醫院擔任新創中心副院長，開診首日就有200多名患者掛號看診，他從下午1點看到晚上10點才結束。

江坤俊4日於粉專發文分享，於天祥醫院的第一診，從下午1點看到晚上10點，見證許多患者的期待與信任，服務200多人、看診至晚上10點，醫護團隊們依然帶著笑容、用心守護每位患者，「不只是工作，而是我們對醫療的熱愛與責任。」從當天現場的影片可見「200多人看診掛號隊伍繞了好幾圈，現場爆滿！」

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▲患者超過200人，江坤俊從下午1點看診到晚上10點才結束。（圖／取自江坤俊醫師粉專）

江坤俊於開診前一天，就先發文提醒，因掛號人數有點多，不僅下午的門診會提早開始，也表示若流程混亂請大家包涵，「我還是那句話，如果妳要找我、只要妳願意等我，我都在，我會是最後一個離開診間的。」而3日晚間10點下診後，他也PO文向患者致歉，「因為是第一診，大家都需要磨合，不好意思，讓很多病人久等了，我們一次會比一次更好。」

江坤俊曾被爆出軌營養師，對此他與妻子發表聯合聲明「家庭狀況一切良好」；有關性騷擾電視台主持人鄭凱云的事件，他也曾發聲明回應，「性騷一事，為維護我個人名譽，我在這裡嚴正聲明：我絕無性騷一事，性平委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據皆提交性平委員會」。