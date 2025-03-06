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「開放藥局賣事後丸」無共識　婦科醫反對：緊急避孕危險性高

月經,生理期,經期,經痛,肚子痛,MC（圖／達志／示意圖）

▲事後避孕藥「改類」目前無共識。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

事後避孕藥「改類」議題再起，衛福部食藥署今上午召開會議討論，但仍無定論。食藥署表示，因為涉及層面廣泛，不同立場需要溝通調和，這沒有零風險的決定，之後將以風險管理以及全民利益為最大考量，進行後續評估，也期盼各界持續交流凝聚社會共識。

過去食藥署就曾研擬把事後避孕藥改為指示藥，可在藥局購買，當時也通過決議轉類，但受到許多團體反對，因此擱置至今。食藥署副署長王德原指出，食藥署今日召開的「緊急事後避孕藥轉類可行性專家會議」，主要是邀請相關領域專家及代表參與，蒐集各領域專業的意見，但今日並沒有達成共識。

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王德原說，有關緊急事後避孕藥轉類議題，因為涉及層面廣泛，需要進行風險分析，以科學證據去評估，包含社會科學、自然科學以及人權，不同面向間需要彼此溝通調和，沒有零風險的決定。

參與會議、主張反對立場的台灣婦產科醫學會祕書長黃建霈受訪時指出，「緊急避孕代表是不得已和高危險的，過去是要求處方，但是改類在藥局就可以買，如果出了問題，誰該負責？」他說，過去曾有女性將出血誤以為月經，又發生沒有保護的性行為，用了事後避孕藥發現少量出血，不過不以為意，結果發生子宮外孕破裂出血喪命。

黃建霈強調，因此使用緊急避孕藥，不只是藥物使用的問題，更是個人採取不健康行為的問題，應該要藉機改變，而非只給藥，坐視問題重複發生。

藥師公會則持支持意見認為，緊急事後避孕藥應於72小時內服用，黃金12小時效果最佳，但台灣婦產科診所數量減少，截至2023年底僅965家，而全國已有8,887家健保藥局，數量遠高於婦產科診所，若開放藥局供應，可提升藥品可近性，特別是在醫療資源不足的地區，確保婦女能夠在黃金時間內獲得協助，降低意外懷孕風險。

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關鍵字： 避孕藥 事後避孕藥 避孕丸

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