長庚研究：懷孕到產後一年「主動脈併發症」風險增3倍

▲婦女懷孕期間至產後一年內，發生主動脈剝離或動脈瘤破裂等相關併發症的風險較高。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

女性懷孕辛苦且承受不少健康風險，根據林口長庚醫院最新研究，婦女懷孕期間至產後一年內，發生主動脈剝離或動脈瘤破裂等相關併發症的風險，是未懷孕期間的近3倍。分析原因，可能是因為懷孕期間心血管系統承受的壓力大幅增加，導致主動脈壁脆弱。研究結果提醒監測高風險孕婦與延長產後追蹤的重要性。

由林口長庚醫院心臟血管外科教授陳紹緯領導的研究團隊，回顧涵蓋台灣本土過往超過20年的懷孕紀錄，總樣本超過470萬次，得到這項極具臨床醫學價值的結果，呼籲醫療工作者應對懷孕期間潛在的主動脈風險保持高度警覺。成果已發表於2024年12月具權威代表性之歐洲心臟科學會官方期刊「歐洲心臟雜誌(European Heart Journal)」。

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陳紹緯說明，懷孕期間因心血管系統承受的壓力大幅增加，可能導致主動脈壁脆弱。研究顯示，在懷孕至產後一年內，每10萬名女性中約有1.19例發生主動脈併發症，相較於非懷孕期間的0.42例，風險顯著增加近3倍。而經歷主動脈事件的孕婦，其一年內的死亡率高達19.3%，一般孕婦僅為0.05%。

陳紹緯強調，儘管這類事件的發生率相對較低，但對於患有特定高危險因子的女性，例如結締組織疾病(如馬凡氏症)或妊娠高血壓患者，其風險相較於一般懷孕婦女分別提升至5倍與10倍之多。

▲孕期發生主動脈併發症風險，是未懷孕者近3倍。（圖／長庚醫院提供）

林口長庚就曾收治一名39歲孕婦，在懷孕36週時因劇烈胸痛與呼吸困難緊急送醫，確診為急性A型主動脈剝離，緊急進行剖腹產及升主動脈置換手術後，成功挽救母嬰生命，並在後續的術後照顧下順利出院。

陳紹緯指出，這位患者懷孕前已有數年高血壓病史，且其父親過往有急性主動脈剝離接受手術治療之家族史。從這病例可以顯示，高血壓和家族病史顯著增加了併發症風險，並凸顯早期診斷和及時介入之重要性。目前團隊也進一步為母嬰進行後續基因檢測，並追蹤其相關家族病史。

林口長庚心臟麻醉科張峰誠醫師指出，研究揭示了妊娠高血壓在主動脈事件中的重要性，對於具有高血壓相關病史的女性，建議進行個別化的懷孕計畫與密切的血壓管理，這將有助於顯著降低相關風險。

陳紹緯也提醒，大多數孕婦並不需要過度擔憂，保持正常產檢和健康生活方式，對於無相關風險因子的孕婦來說，懷孕仍是安全的旅程。