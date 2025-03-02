不是流感！　醫「喉嚨很痛」快篩：真的猜中

▲醫師進行流感和A型鏈球菌快篩，結果確診A型鏈球菌。（圖／翻攝旭恩小兒科診所臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師羅士軒分享幫自己快篩，「沒想到真的中獎了」，結果真的猜中是「A型鏈球菌」的感染；而A型鏈球菌不管是大人或是小孩，都有可能會被感染到，最常以咽喉炎及扁桃腺炎來呈現。

羅士軒近日在「旭恩小兒科診所」臉書指出，自己喉嚨很痛、有點微燒、有點痠痛感，沒有看到腸病毒的潰瘍（因為家裡有個腸病毒的小孩），就在懷疑會不會是流感或是A型鏈球菌感染。

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羅士軒表示，至少這兩個有藥物可以針對性的治療（抗流感藥或抗生素），早點驗出來早點讓症狀緩和，結果真的就猜中是「A型鏈球菌」的感染。

羅士軒解釋，A型鏈球菌跟常聽到的肺炎鏈球菌是不一樣的細菌，只是都屬於鏈球菌的家族，A型鏈球菌不管是大人或是小孩，都有可能會被感染到，最常以咽喉炎及扁桃腺炎來呈現，可能伴隨著一般感冒輕微咳嗽、流鼻水的症狀；「猩紅熱」則是另一種表現，除了發燒、扁桃腺炎之外，還會出現草莓舌、摸起來如砂紙般粗糙的皮疹。

羅士軒指出，A型鏈球菌偶而會造成嚴重的感染，蜂窩型組織炎、壞死性筋膜炎（日本流行的食肉菌）、風溼性心臟病、急性腎絲球腎炎，甚至會產生致命的鏈球菌毒性休克症候群（STSS）。

羅士軒說，如果只是一般的輕症，通常在用抗生素的24-48小時會緩解症狀，經過適當治療24小時之後，即不具有傳染力。

羅士軒提到，對於A型鏈球菌，個人有慘痛的經驗，想當年在小兒科當實習醫師的時候，就因為喉嚨痛、發高燒，看了門診拿了抗生素吃，依舊沒改善，最後還是住院打了好幾天的抗生素，大概就是那時候開始跟小兒科、感染科結下孽緣。

羅士軒提醒，重點就是身體不適還是趕快就醫，給予適當治療之後，不但可以讓症狀盡快減輕，可以避免嚴重的後遺症。