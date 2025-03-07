失智症名醫為失智母打造玻璃屋　曹汶龍：維護她的安心與尊嚴

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▲曹汶龍與母親。（圖／ETtoday資料照） 更多相關報導與影音

文／常春月刊

照顧失智症患者是一條漫漫長路，因為失智症的病程可能長達8到10年，當患者行動不便時，生活起居的照護更是一大挑戰。此外，失智症患者常出現健忘、妄想、幻覺，甚至情緒失控等行為，這些都可能讓照顧者身心俱疲，承受極大的精神壓力。

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許多失智症患者的家屬在長期照顧下身心俱疲，甚至連自己的健康與快樂都受到影響。然而，嘉義大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍，身為一名失智症患者的家屬，卻選擇用不同的方式面對這段歷程。

從他的社群平台上可以看到，他經常分享照顧失智母親的日常點滴，不僅沒有悲情與抱怨，反而充滿歡笑與感恩。他的分享提醒我們，照顧失智症患者雖然充滿挑戰，但若能用愛與正向的心態面對，不僅能減輕壓力，也能讓照護過程變得更加溫暖與珍貴。

用愛陪伴失母親的每一天

曹汶龍回憶，母親大約在85歲時罹患失智症，對他來說，這份照顧責任既是挑戰，也是愛的延續。「我們家有五個兄弟姐妹，但我是唯一的醫師。」曹汶龍說，由於小時候家境清苦，父母辛勤工作，努力將孩子們撫養長大、供他們接受良好的教育。

曹汶龍成家立業並育有子女，決定將父母從屏東鄉下接到台北，希望能親自照顧他們的生活起居，由於住得很近，雖然父母有自己的公寓，但一家人經常相伴，尤其是夜間照護，更是親力親為；這樣的安排，既讓父母保有一定的自由與獨立，也讓他能隨時提供最好的關懷與照顧，之後不管是從臺北搬到花蓮或到了嘉義大林的時候，都是帶著父母親一起過去；但就在搬到嘉義時發現母親失智了。

以耐心與智慧對待患者

曹汶龍表示，由於母親年事已高，加上健康狀況影響，家中聘請了看護協助照顧。起初，母親在金錢管理方面出現異常，例如將鈔票包在衛生紙裡隨意放置，後來就連烹飪也發生問題。然而，因為日常料理由看護負責，家人一開始並未察覺異狀。

直到有一天，母親遺忘自己便溺，還疑惑地說：「椅子怎麼濕濕的？」甚至開始四處翻找金錢，懷疑旁人偷錢，這才讓曹汶龍意識到，母親可能罹患了失智症。

對於許多失智症患者來說，「找錢、懷疑家人偷錢」是常見的行為表現。曹汶龍強調，面對這樣的狀況，絕對不能責備或與患者爭辯，而是要給予他們安全感。例如，家人特意準備了一個上鎖的五斗櫃，讓母親將貴重物品和金錢存放在上層，並將鑰匙交給她，讓她隨時可以檢查。當母親親眼看到自己的東西完好無缺，內心的焦慮便會減少，情緒也會逐漸穩定。

打造安心的玻璃屋

曹汶龍指出，讓失智症患者擁有安全感、維持穩定情緒非常重要，因此，他花費2年時間精心打造「玻璃屋」，就是希望讓母親住得更舒適、更安心。

這座玻璃屋摒棄了傳統水泥牆，改以透明玻璃做為隔間，讓母親躺在床上時，一睜眼便能看到廚房裡的看護忙碌地準備餐點，抬頭望向二樓，也能看到兒子與媳婦活動的身影。這樣的開放設計讓母親隨時感受到家人的陪伴與生活的連結，大幅減少焦慮與不安情緒。

根據曹汶龍多年家訪經驗，長輩若長時間住在狹小、無窗的房間，容易產生疑心與憂鬱，甚至可能加重失智症狀。因此，他在安老住宅的設計中特別強調採光與空間感，採用大面積落地窗搭配挑高樓層，取代傳統水泥隔間，使整體環境更加開闊舒適，減少壓迫感，同時也能提升居住品質。

Box 發生黃昏症候群怎麼辦?

當腦細胞退化達50%時，失智症患者常因為大腦缺少糖分，早上起床時容易感到情緒不穩，尤其是肚子餓的時候；為了避免這種情況，曹汶龍的做法是在睡前讓媽媽吃一些點心，若半夜有起床，也可以再吃些點心，補充少量的糖分，這樣一來，早晨醒來時不會感到飢餓，有助於穩定情緒。另外，黃昏症候群是失智症患者在黃昏時情緒變得不穩的常見表現，可能出現焦慮、煩躁、迷失方向，甚至有攻擊性行為，這些行為也常與大腦缺乏糖分有關。因此，建議在午睡醒來後，讓患者吃一些布丁、蛋捲，補充些糖分，有助於減少黃昏症候群的發生頻率。

保有存在感和尊嚴感

曹汶龍強調，讓失智症患者感受到存在感，是照顧過程中的一項重要工作。具體而言，這意味著要給患者一個具體的任務，讓他們參與日常生活並獲得成就感。他每天早上出門前會對母親說：「我出門去上班，你也要上班喔！」這樣母親的任務就是「顧家」，讓她感受到自己有責任和價值，這樣的存在感有助於保持患者的尊嚴。

此外，曹汶龍還會帶母親去曬太陽，並安排她去商店買蛋等小任務，這不僅讓母親感到有事可做，也讓她參與家庭生活，進而增強她的生活動力和成就感。

他還提到，隨著年齡增長，失智症患者的行為會逐漸退化，這與小孩子成長的過程相反，例如當長者只能拿湯匙吃飯時，這代表他們的認知退化到約2歲的的階段。為了保持母親的能力，曹汶龍會將食物切成適口大小，並鼓勵她使用筷子，這樣就能保持在4、5歲的能力階段，讓母親保持一定的自理能力。

在晚餐時間，曹醫師會陪著母親聊天和唱歌，這樣一整天的安排，能夠讓母親的情緒保持平穩和安定，進一步改善她的生活品質。

box媽媽的笑容比嬰兒還純真

曹汶龍指出，失智症患者的笑容某種程度上彷彿回到了嬰兒時期的純真，面對病情的挑戰，生命仿佛回到了最單純的狀態，就像嬰兒般對世界充滿依賴與需要。儘管記憶與認知能力逐漸衰退，但媽媽的笑容依然真摯、純粹，這種笑容不僅是情感的表達，更是一種生命的象徵。它提醒我們，無論身體或心智如何衰退，內心深處的純真與美好仍然存在。

曹汶龍強調，這份笑容給予照顧者無限的愛與力量，是每個照顧者和家人都應該珍惜的寶貴禮物。失智症患者的笑容不僅是溫暖的安慰，更是生活中的一束光，提醒著我們即使在面對挑戰時，依然可以找到愛與希望。

人生是一個圓，值得珍惜與感恩

曹汶龍指出，接受母親心智逐漸變小的事實，是一個必要的過程。他將人生比作圓形，從生命的起點到終點，我們經歷了學習、成長、挑戰與改變，最終會圓滿回歸。年輕時，我們充滿能量，追求目標，面對世界的挑戰；但隨著年齡的增長，生活的重心會慢慢轉變，回到一種更加簡單、平和的狀態，這可能是孩童時的天真與純粹，或是老年時的寧靜與自得。

這個比喻強調了生命循環中的美好，提醒我們無論身處何種人生階段，都應該保持平和的心態和對生活的熱愛。就像圓形的每一個點，無論是在年少時的成長，還是老年時的寧靜，都值得我們珍惜並感恩。這種心態不僅能幫助我們更好地理解自己和他人的變化，也讓我們在生命的每一個階段都能找到屬於自己的美麗瞬間。

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