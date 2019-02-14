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被傳染還不自覺！　新北市「近3成愛滋病患者」延遲就醫

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感染還不自覺！　新北市「近3成愛滋病患者」延遲就醫。（圖／記者趙于婷攝）

▲新北市衛生局統計，仍有近3成愛滋病患者未自覺感染而延遲就醫。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／新北報導

今（14）日正值西洋情人節，不少人都計畫好浪漫夜晚，新北市衛生局指出，不安全性行為會讓自己暴露在感染愛滋病毒、梅毒、淋病、陰道滴蟲等相關傳染病的風險中，且根據統計，新北市仍有近3成的感染者未自覺感染情形而延遲就醫。

新北市衛生局副局長許朝程指出，安全性行為正確使用保險套及水性潤滑液，可以預防多數性傳染疾病，然而目前藉由性行為傳染的疾病除愛滋病毒感染外，感染者多會出現臨床症狀，且已有效的治療方法，相較於愛滋病毒感染，因潛伏期約為5-10年，且大部份是沒有症狀，目前無法治癒，僅能透過篩檢方式得知感染情形。

愛滋病。（圖／達志／示意圖）

▲愛滋病可以透過藥物穩定控制，只要按時服藥也可像正常人一樣生活。（圖／達志示意圖）

許朝程說，新北市近5年愛滋感染者平均延遲就醫率達27%，顯見仍有近3成的感染者未自覺感染情形而延遲就醫。他強調，萬一不慎發生不安全性行為時，可透過篩檢來瞭解自身是否感染愛滋病毒，如未及時發現導致延遲就醫，往往病情已延誤。

為提升民眾篩檢的方便性及可近性，衛生局近年已設立超過61個篩檢服務點，自去年起更擴大服務，只要一通電話0800-001069，就可做專屬篩檢服務，若不幸感染愛滋，只要規則就醫按時服藥，不僅能穩定病情，也可像常人般正常生活。

許朝程呼籲，安全性行為才能避免性病感染風險，務必依「撕、捏、套、取、丟」五步驟全程正確使用保險套，並選用「水性」潤滑液，如果不慎發生不安全性行為，應隨時注意自我健康狀況，更要定期接受愛滋篩檢。有關匿名篩檢服務資訊，可撥打諮詢專線0800-001069詢問，或至衛生局網站疾病防疫專區/愛滋防治查詢。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！
 

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關鍵字： 愛滋病 愛滋 性行為 保險套 新北市衛生局
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