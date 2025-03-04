咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

▲痰該「吐出來或吞下去」？醫師指出，若當下不方便吐痰不妨吞下去。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣多變時寒時暖，好多人感冒，每當咳嗽時，最討厭的就是濃郁噁痰來不及吐出來，不小心滑進喉嚨吞下肚，甚至有家長擔心會引發二次感染。事實上，痰液的產生對人體有益，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，痰是血球與病菌作戰後留下的殘骸，吞下肚不會引發感染，若當下不方便吐痰，不妨把它吞下去。

「你居然不知道痰可以吞下去？」陳亮宇醫師在粉專分享影片衛教，痰液的產生是因呼吸道被病毒或細菌感染，與體內的血球作戰後所留下的殘骸。至於吞下肚會不會導致感染？他強調「當然不會！」因痰裡都是病菌的屍體；再者，胃中具有強大幫手－胃酸，可把痰中的病菌全部殺得乾乾淨淨。

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陳亮宇認為，身處在禮儀之邦的台灣，若出門在外沒有地方方便吐痰時，「不妨考慮吞下去」。他曾在《健康多1點》頻道中提醒，感冒咳嗽時，第一動作務必以手臂或衛生紙摀住嘴巴，將嘴巴完全罩住，避免飛沫噴濺他人。感冒的痰若咳出，一定得用衛生紙包好後丟進垃圾桶，避免痰液經過風化後細菌四散，造成他人感染。

▲痰液可減少氣道的刺激，使下呼吸道黏膜維持水潤舒適。（示意圖／記者趙于婷攝）

耳鼻喉科醫師吳昭寬接受本刊報導《濃痰、鼻涕網嫌噁！醫驚：是好東西…親揭「5大超神功效」別急止咳》也指出，一般情況下人體每天所分泌的痰液約500c.c.，主要功能則用來吸附呼吸道的病菌、代謝後的組織碎片及部分的微塵粒子，使得氣道的刺激減少，替呼吸道營造一個相對健康、乾淨的環境；再來可讓下呼吸的黏膜維持水潤舒適。

吳昭寬解釋，痰液由氣管咳出，若未完全吐出又吞回肚子，則會經由食道、再到胃部，不會再掉入氣管、回到肺部，因此不會有再度感染、或是痰液越積越大的疑慮。大多數人都可將痰咳出，唯有幼童，或是久臥病榻的患者、老人，因為咳痰力道不足，而容易出現痰液積肺的情況，必須經過拍痰、甚至抽痰機輔助。

至於咳出的痰該吐掉或吞往肚子呢？吳昭寬認為，兩種方法都可行，「吐出來當然會讓人覺得比較輕鬆自在，只是如果在公共場合似乎有礙觀瞻，直接往肚子裡吞也無妨。」畢竟胃酸的pH值接近2，吞下去的細菌和病毒大多都會被分解殺光，因此民眾不需太擔心把痰吞下去，而使病菌在體內繼續滋生。