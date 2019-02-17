網傳「生吃苦瓜」降血糖？　中醫：這成份可能要你命！

▲網路謠傳「生吃苦瓜有助降血糖、減重」，中醫師提醒，小心越吃越糟。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

網路謠傳「生吃苦瓜有助降血糖、減重」，讓不少糖尿病友信以為真的猛吃，但其實並沒有這麼單純！中醫師指出，苦瓜生吃對於腸胃運化其實並不理想，抑制血糖只對初期糖尿病或肥胖型糖尿病些微效果，若糖尿病罹患已久，恐怕會越吃越傷身，且若已發生腎衰竭，苦瓜的「高鉀離子」成份更可能致命。

中醫師賴睿昕指出，網路上傳言苦瓜不僅可改善高脂飲食誘發的高胰島素血症，還能減重、降血脂，但中醫認為苦瓜全株皆性寒，主要作用是清熱解毒，可治中暑、痢疾和疔瘡，但生吃苦寒傷胃，且糖尿病是全身性疾病，不僅是胰臟出了問題，還與肝臟、脂肪組織、大腦、胃、腸、腎都有非常密切關係。

賴睿昕說，中醫認為糖尿病是「消渴症」，並分為上消、中消及下消等證型，初期糖尿病屬「上消」，症狀為飲水多、小便多、口乾渴、舌燥等，治療以生津瀉火為主，此時期吃山苦瓜降糖治標或許可以改善。

但如果是「中消」，常常有多吃易餓、消瘦、口苦、口臭、便秘等症狀，或是「下消」已出現小便多而渾濁、腰膝痠軟等，單吃清熱的苦瓜會愈吃愈虛，導致病情更糟。

賴睿昕建議，病友可經過醫師諮詢後，口服降糖藥同時配合中藥，例如單純打胰島素控制不好時，可配合中藥改善胰島素抵抗，也能夠提高療效，發揮中西醫綜合治療控制血糖，但如果到了併發症階段，就要以西醫治療為主。

另外，目前最有效的降糖運動是「飯後走動1小時」，臨床發現，飯後走動1小時，血糖可以明顯變穩定。賴睿昕強調，糖友不能完全依賴藥物，而是要在藥物的輔助下，通過行為的改變，合理飲食、增強運動，才能達到最好的治療效果。