馬偕醫院遭駭「1660萬筆患者個資被拍賣」　傳已被詐騙集團買下

▲一名駭客在論壇「Breach Forums」拍賣馬偕病患個資。（圖／翻攝李欣穎臉書）

記者趙于婷／台北報導

馬偕醫院上月遭駭客入侵，導致醫院門急診系統500多台電腦當機，病人檔案遭到加密勒索，而有一名自稱「Crazy Hunter」的駭客上月28日把個資放到論壇上拍賣，稱資料有1660萬筆，傳有詐騙集團用10萬美元（約新台幣328萬元）買下。對此，衛福部表示，檢調單位已介入調查，目前並不能百分之百確認資料是否為馬偕流出。

馬偕醫院上月9日遭受勒索軟體攻擊，攻擊的形式為加密醫院個人檔案，讓病患資料無法開啟，電腦病毒陸續蔓延，導致醫院門診和急診系統500多台電腦當機。衛福部資訊處11日緊急介入清除病毒，系統恢復正常且無個資外洩，由於駭客攻擊軟體揚言要展開第二波攻擊，已經請資安署派遣專家進駐該院進行防守。

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不過有一名自稱「Crazy Hunter」的網友在駭客論壇「Breach Forums」宣稱手上有曾在全台馬偕就診的1660萬筆病患個資，包含姓名、身分證字號、手機、地址和醫療紀錄外傳有詐騙集團用10萬美元買下，賣家還要求買家透過Telegram進行交易。

而開放文化基金會執行長李欣穎也在臉書po文提醒，請跟家中長輩宣導，駭客宣稱詐騙集團已經花了十萬美金購買到個資，請注意詐騙，提高警覺，不透露個人資訊、不點擊不明連結、不輕易匯款，若接到可疑來電，請掛斷並撥打 165 反詐騙專線查證。

對此，衛福部資訊處處長李建璋表示，該則在網路上宣稱販售馬偕個資的貼文者，確實和攻擊者屬於同一團體，但是該資料到底是否就是馬偕遭流出資料，還是對方自己宣稱，已經交給檢調調查釐清，還無法百分之百確認是從馬偕流出，會請馬偕加強防禦，趕快加速佈建先進防禦軟體。

馬偕醫院也發聲明回應，本院資安管控採取零信任相關機制，遭受不明駭客侵入時，立即啟動資安緊急應變作業流程，同步通報衛福部資安聯防平台(H-ISAC)及向轄區分局報案，也配合調查局臺北市調查處偵辦，並透過衛福部專家進駐提供必要協助，網路上流傳資料也由檢調人員進行比對，基於目前本案已進入調查程序，將不再針對此事件進行說明。