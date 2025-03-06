7年級生罹大腸癌風險最高！醫曝「2關鍵」：現在人手一杯

▲大腸癌有年輕化趨勢，其中七年級生罹病風險達到最頂點。（示意圖／門諾醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

大腸癌有明顯年輕化的趨勢！台大公衛學院曾發表研究顯示，國人大腸癌發生率呈現顯著的世代效應，1980年之後出生世代的風險普遍較高，其中又以所謂「七年級生」世代的罹病風險達到最頂點。對此，肝膽腸胃科醫師錢政弘認為，這與長時間受「飲食西化」與愛喝「含糖飲料」有關。

錢政弘醫師在《醫點不誇張》節目中指出，七年級生罹患大腸癌風險最高，推測與飲食習慣密切相關，主因是此時西化飲食達到高峰。身為六年級生的他，透露小時候沒什麼速食，而西式飲食如漢堡、薯條在七年級生的青春期至大學的成長過程中最為盛行，因此容易攝取到很多速食，進而影響健康。

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此外，含糖飲料也被點名為致病關鍵。錢政弘表示，自己求學階段大多是瓶裝、鋁箔包的飲料，而現在人手一杯手搖飲，七、八年級生開始喝飲料，尤其在青春期食用太多含糖飲料或甜食，容易引發肥胖，罹患年輕型大腸癌的機率也跟著變高了。

▼除了受飲食西化影響外，錢政弘認為，愛喝含糖飲料、吃甜食也提升罹患大腸癌風險。（示意圖／視覺中國CFP）

何時該開始照大腸鏡？錢政弘說明，若本身沒有任何不適或症狀，過了50歲應至少照一次大腸鏡；有家族史者，一般建議40歲就應該做檢查，因大腸癌具有遺傳基因，有家族史者較容易長息肉、進而惡化為大腸癌；至於沒有家族史，但近期一直感覺腸胃不舒服、排便不正常的族群，則建議在20、30歲時即可進行大腸鏡檢查。

錢政弘說，90%的大腸癌都是從息肉慢慢轉變而來，當小息肉慢慢長大，平均經過5～10年時間就會形成大腸癌。會長出息肉，與飲食習慣中常吃加工肉品、含糖飲料、油炸食物，以及攝取較少的膳食纖維、少運動、肥胖有關，毒素會因此停留於大腸中，造成大腸黏膜的基因突變，因而產生息肉、癌症，因此常常排便也有助降低息肉生長。