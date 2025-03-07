「滑石粉致癌」是真是假？社群瘋傳爭議　你該換化妝品嗎？

▲滑石粉是粉類化妝品的常見成分。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／康健雜誌、林慧淳

近日，Threads等社群平台出現「滑石粉是不是會致癌？」的討論，甚至有醫生指出，肺癌風險提高，可能與化妝品中的滑石粉含有石棉有關。然而，這個說法是否有科學根據，還是只是大眾過度恐慌？

滑石粉是否致癌？這項爭議已持續多年。早在20多年前，美國嬌生公司就因其爽身粉產品中的滑石粉可能遭受石棉污染，而陷入大規模訴訟。

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台灣食品藥物管理署也在2005年，將石棉列為化妝品禁用成分，並於2009年進一步規定所有化妝品與滑石粉原料皆不得檢出石棉。

但這代表所有的滑石粉都不能用了嗎？除了彩妝、爽身粉，還有哪些生活用品含有滑石粉？

為何彩妝品偏愛滑石粉？可能會對人體帶來哪些危害？

滑石粉的原料礦是滑石，主要成分為矽酸鎂，其層狀結構賦予它柔軟、光滑與吸濕的特性。開採所得的滑石礦，經過破碎、研磨和篩選等工序，可製成不同細緻度的滑石粉，目前廣泛應用於彩妝、爽身粉、食品添加劑、醫療手套潤滑粉、橡膠填充劑、建材塗料等領域。在彩妝成分表中，通常標示為Talc、Talcum、或Talc Powder。

嘉南藥理大學化妝品應用管理系名譽教授陳榮秀進一步解釋，由於滑石粉擁有優異的透明度、延展性與光澤度，成為蜜粉、粉底、腮紅、眼影等粉狀彩妝品的理想成分。然而，滑石礦脈若開採過程未經嚴格純化，可能導致石棉混雜其中，進而影響下游產品的安全性。

石棉纖維極為細小，可飄散於空氣中，長期吸入可能對呼吸系統造成嚴重損害，包括呼吸功能下降、石棉肺、肺癌及間皮瘤等致命疾病。因此，含有石棉的滑石粉產品對人體健康構成重大威脅。

不含石棉的滑石粉是否安全？國際研究引發爭議

含有石棉的滑石粉對人體有害，此點已無庸置疑。然而，不含石棉的滑石粉是否安全，仍是懸而未決的議題。2024年7月，世界衛生組織（WHO）轄下的國際癌症研究中心（IARC）將滑石粉的致癌風險，提升至2A級，即「很可能（probably）致癌物」，與紅肉、DDT、丙烯醯胺、亞硝胺等物質同列，引發各界高度關注。

這項評估結果引發學術界的爭議，部分學者認為，IARC的結論主要來自觀察性研究，未能確立滑石粉與癌症的直接因果關係。美國在歷經大規模訴訟案件後，對於滑石粉的安全性更加謹慎。美國食品藥品監督管理局（FDA）也擬計劃對所有含滑石粉的化妝品，進行石棉檢測，以確保消費者的健康與安全。

該用無滑石粉化妝品嗎？專家這麼說

面對潛在風險，消費者該如何選購化妝品？部分品牌已開始使用玉米澱粉取代滑石粉，但專家指出，目前尚無成分能完全取代滑石粉的透氣性與清爽度，且玉米澱粉在吸汗後可能成為細菌溫床，並非完美替代品。陳榮秀表示，真正的問題在於石棉，而非滑石粉本身。只要確保上游滑石粉原料經過嚴格檢測與純化，則產品本身是安全的。

志勛皮膚科診所副院長陳偉迪則建議，消費者應選擇符合化妝品優良製造工廠(GMP)或國際大品牌的產品，避免購買來路不明的化妝品。「化妝品級滑石粉有一定成本，若產品太過廉價，可能添加的是工業級滑石粉，雜質含量較高，致癌風險自然就會上升。」

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