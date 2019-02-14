「包膜女娃」浴血出世！一刀剖腹...鮮紅氣泡罩頭　醫揭關鍵技術

▲婦產科權威尹長生分享一名「全羊膜包棕式」生產女嬰，讓網友驚呼神奇。（圖／醫師授權提供）

記者趙于婷／台北報導

婦產科權威尹長生在臉書分享一名「全羊膜包棕式」生產女嬰，只見照片中的女嬰包在一層薄薄的羊膜內，看起來相當安穩舒服，讓不少網友驚呼生命真的好神奇。尹長生受訪時表示，這種生產方式是很少見，大約只有百分之一的機率，主要就是避免嬰兒在剖腹時意外被劃傷。而嬰兒在羊膜囊裡的模樣，也讓他直說「她這是安穩的在享受出生後的第一秒。」

康寧醫院負責人、教學副院長尹長生解釋，這種生產法叫CSafe（安全剖宮法），重點在「切子宮時改用小器械」，小傷口剝層式，可以在不破羊膜囊的狀況下，把嬰兒的頭産出，就算出來後羊膜囊仍然包著臉，還是可以在安全的弄破羊膜囊，但大多數狀況下，嬰兒頭出來後，羊膜就會自動裂開。

至於為何會使用這樣的方法？尹長生解釋，在剖腹產時「不小心劃傷嬰兒」時有所聞，尤其是在羊水破了，需要緊急剖宮產時，嬰兒會和子宮貼得非常近，但剖腹必又須劃開子宮，這時約有3％-6％的機率，會不小心切到嬰兒的皮膚，雖然傷口大多是1公分左右，很快就會癒合，有些甚至看不出有疤，但都是醫生和父母不樂見的。

▲婦產科權威尹長生醫師。（圖／記者趙于婷攝）

尹長生坦言，自己在十幾年前也曾不小心遇到劃傷事件，雖然並沒有任何疤痕問題，但也必須檢討精進，而且醫生都會想做到完美，所以便開始使用Csafe。

尹長生在婦科界行醫40年，使用CSafe已經有一、二十年。他說，其實這就類似國外曾看過整個嬰兒出生都還包在羊膜囊裡面的案例，只是整個包在羊膜囊裡的機率更小，約8萬分之一。

尹長生強調，經過長年經驗下來，自己使用Csafe只比平常傳統剖腹多花一分鐘，但卻可以讓嬰兒在更安全的狀況下出生，現在也已可以做到出生時羊膜囊都不會破，不只安全，看著嬰兒安穩在羊膜裡的模樣，真的相當溫馨，更能感受到生命的奧妙。