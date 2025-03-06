研究：大腦塑膠微粒多到「可做湯匙」　停喝瓶裝水改善90%

▲國外最新研究顯示，民眾少喝瓶裝水就能減少體內90%的塑膠微粒量。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日常生活中隨處可見塑膠製品，有不少容器更是使用塑膠製成，民眾很難避免使用。國外有一項最新研究指出，人類的大腦中含有大量塑膠微粒，有受試者腦中的塑膠微粒量多到可以製作出一支小湯匙；除此之外，有專家建議，只要停止喝瓶裝水就能有效減少攝取體內90%的塑膠微粒。

根據外媒《每日郵報》報導，有一份刊登在《大腦科學》（Brain Medicine）期刊上的最新研究，發現2024年過世的民眾與2016年過世的民眾相比，大腦中含有的塑膠微粒含量高出約50％，其中有受試者腦中的塑膠微粒量多達7公克，足以製造出一支塑膠小湯匙，令研究人員嚇一跳。

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這項研究的共同作者、加拿大多羅多大學內科住院醫師布蘭登（Brandon Luu）表示，在日常生活中使用塑膠容器加熱食物、塑膠茶包等，都是人類體內塑膠微粒的來源之一；不過影響最深的其實是瓶裝水，研究中顯示，只要停止飲用瓶裝水，能減少攝取90%的塑膠微粒量，大約能從每年9萬顆減少至4千顆左右。

研究中也發現，罹患失智症的患者大腦中的塑膠微粒含量比一般人高出3到5倍，推估塑膠微粒與神經退化疾病有某種關聯。

而另一份發表在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊上的研究指出，塑膠微粒進入人體後，不像普通毒素經由肝臟、腎臟分解再排出，反而會長久留在人體器官中；雖然尚未證實相關性，但有研究發現失智症與塑膠微粒有關，因此研究人員建議民眾少用塑膠製品，特別是停止飲用瓶裝水。

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