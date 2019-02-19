營養師揭「鱈魚」神秘身世　「便當店、鱈魚堡」都是假的？

▲市面上的圓鱈、阿拉斯加鱈魚等，其實都不是真的鱈魚。（圖／食力提供）

文／好食課營養師林世航

以前報導指出，我們食用的鱈魚，竟然不是真的鱈魚？許多民眾總覺得付了錢卻吃到假的，根本是詐騙？！但我覺得並沒有這麼嚴重，因為市面上的圓鱈、龍鱈、冰島鱈魚、扁鱈、阿拉斯加鱈魚等等，都不是鱈魚，這是個約定俗成的商品名稱罷了！在未來民眾可能除了要追求這些食品正名外，我們更需要加強食品教育，讓民眾了解鱈魚是什麼！

真正的鱈魚是鱈魚科鱈魚屬的魚種，真正歸類於鱈魚屬的僅有大西洋鱈魚、太平洋鱈魚與格陵蘭鱈魚三種，而有時候也會稱為圓鱈（為了和市面上便當店的圓鱈做區隔，所以我喜歡稱它為真•圓鱈或真•鱈魚）。

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然而，因為過去濫捕、環境污染等等問題，這些鱈魚的產量急遽下滑，甚至有些報導提到真•鱈魚為瀕臨絕種的魚種，捕撈量是具有限量的。而世界頂級期刊Science更發表了一篇海洋暖化使緬因州鱈魚漁業崩解的報告。所以其實市面上是不容易買到真•鱈魚的！那我們一般吃的鱈魚是什麼魚？

鐵板燒的鱈魚：扁鱈、冰島鱈魚

這類的鱈魚通常會被稱為扁鱈、冰島鱈魚。也會依照其捕抓的地點，稱為北大西洋鱈魚或格陵蘭鱈魚（這個容易和真正的鱈魚搞混）。

餐廳大廚指出因為這種魚的肉質較碎，通常會斜切，所以看起來扁扁的，稱之為扁鱈。吃起來的口感鬆軟，皮煎起來脆脆的，常拿來在煎的料理，比如說煎鱈魚、鐵板鱈魚，市售一片60～80元左右。而這一類的鱈魚實際上叫做大比目魚！來看看照片，大比目魚有多大！！有些廠商會在名稱上補上原本的名字，個人覺得做到告知的義務，值得讚賞與鼓勵。

便當店的鱈魚：圓鱈

這種鱈魚又稱為圓鱈（但真正的鱈魚也叫圓鱈，所以真正的鱈魚會稱為真圓鱈或真鱈）、智利圓鱈、智利油魚、龍鱈等，實際上為蛇鯖科的魚類，為異鱗蛇鯖或棘鱗蛇鯖，市面上又俗稱油魚。

蛇鯖的油脂含有一種臘的成分（蛇鯖毒素，Gempylotoxin），是人體無法消化吸收的，在美國食品藥物管理局列為食源性毒素，吃多了會造成油便、腹瀉的問題，所以在某些國家是禁止販售，有些是列為不建議食用的魚種。但應該不至於這麼嚴重，偶爾午餐吃個一片都還算可以啦。

鱈魚堡的鱈魚：巴沙魚

這種鱈魚有兩種，一種是這次新聞事件的主角，為鯰魚科的越南芒鯰，俗稱巴沙魚，其實這也不是第一次巴沙魚偽裝成其他魚種的事件，2018年初也有新聞指出市售的多利魚也多為巴沙魚（連結）。另外一種則稱為阿拉斯加鱈魚或狹鱈，這種魚類為鱈魚科狹鱈屬，嚴格說起來屬於真•鱈魚的近親，但也不是鱈魚本身。

因為這是一個約定俗成的事情，市面上大部份的鱈魚也都不是真正的鱈魚，所以真正要全抓混充也是有難度的，而這件事情對我們的健康不至於產生危害，所以我覺得還是從民眾的食品教育開始做起，讓民眾了解吃進去的到底是什麼，就不會對這類產品有過高期望，也不會因此有受騙上當的感覺。

你應該要知道的食事

市面上的圓鱈、龍鱈、冰島鱈魚、扁鱈、阿拉斯加鱈魚等等，其實都不是鱈魚，民眾可能除了要追求這些食品正名外，我們更需要加強食品教育，讓民眾了解鱈魚是什麼。