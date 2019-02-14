營養師推「順應式補償法」甩肉　選這些「替代食材」就對了！

▲不少人在年後肥一圈，營養師推薦「順應式補償法」甩肉。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

過年期間不少人餐餐大魚大肉、零食不斷，年後減肥計劃也要跟著開工！營養師指出，台灣人年節偏好飲食包含「肉食族、火鍋狂和零食甜點控」三大類，建議三大族群可根據「順應式補償飲食原則」來進行營養素補償，平衡油脂、糖分超標的問題。

晨光健康營養專科院長趙函穎指出，年節期間多肉、高油、高糖份的偏執系飲食，最容易快速累積腰腹部位的內臟脂肪，除了「圓滿小腹」造成的外觀困擾，長期更可能演變成高血壓、高血糖、高血脂等代謝性疾病。

趙函穎進一步表示，內臟脂肪雖然容易累積，但也比皮下脂肪更容易透過高纖飲食、有氧運動快速消除，開工後7天是最關鍵的「內臟減脂期」，建議可透過高纖豆漿的順應式補償法，同時因應不同飲食偏執族群的口味喜好、不同飲食偏好各自的問題點進行營養素補償。

根據調查發現，民眾在年節時期的飲食偏好可分為大量攝取肉類海鮮的「肉食族」、偏好火鍋羹湯的「火鍋狂」，以及對零食甜湯毫無抵抗力的「甜食控」。趙函穎說，年後減肥關鍵就是要透過高纖、優質蛋白質的飲食補充原則，減少脂肪攝取，可善用高纖豆漿搭配飲食幫助甩肉。

趙函穎也針對三大族群提出飲食建議，例如肉食族可以搭配高麗菜捲或關東煮、杏鮑菇等高纖食材，平衡高油、高蛋白攝取問題，同食滿足吃肉的慾望；火鍋狂可以搭配香蕉、芭樂等含鉀水果以及海藻沙拉等含碘飲食，平衡鈉攝取過量問題；甜食控則可以搭配口感微甜但又非精緻澱粉的地瓜、玉米，平衡甜食控的糖份攝取超標問題。

趙函穎強調，豆漿中的植物性纖維能幫助腸道順暢，將年節期間過度進食的負擔排出體外，大豆蛋白質則可提供基本營養需求與飽足感，另外，也要搭配慢跑、飛輪、拳擊等有氧運動，幫助降低內臟脂肪。

▲營養師指出，可以用其他較健康的食材滿足吃肉、澱粉和喜歡甜味的渴望。（圖／公關提供）

【肉食族】

順應式補償秘訣：用各種蔬果、菇類的高纖補償過量攝取的脂肪與膽固醇，口感扎實富含蛋白質的菇類，滿足想吃肉的慾望。

建議食材：苦瓜、高麗菜、花椰菜、玉米筍、牛番茄、香菇、木耳。

【火鍋狂】

順應式補償秘訣：用高鉀水果、含碘食材的搭配，透過礦物質幫助鹽分代謝補償你的重鹹口味，例如選擇關東煮的昆布捲與各式菇類滿足喜歡熱呼呼食物的偏好。

建議食材：香蕉、芭樂、蘋果、小番茄、莓果、菇類、海藻、菠菜、茼蒿。

【甜食控】

順應式補償秘訣：用根莖類食材等非精緻澱粉微甜的特性，補償糖份及精緻澱粉的過量攝取，搭配低脂蛋白質的補充，滿足對甜味與澱粉類飽足感的渴望。

建議食材：地瓜、玉米、南瓜、馬鈴薯、雞蛋、雞胸肉。

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