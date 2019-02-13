舒緩「胃食道逆流」3大穴位　醫：睡前按5分鐘預防發作

▲腳上的足三里穴位有助舒緩胃食道逆流。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

現今生活工作壓力加上飲食不正常，胃食道逆流已成國病，除了就醫治療之外，也可透過「穴位保健」來舒緩不適。中醫師建議，在胃食道逆流發作時盡快按壓「內關穴、中脘穴、足三里穴」有助舒緩症狀，睡前按壓5分鐘，也能避免胃食道逆流發作。

據統計台灣人每四個人中就有一個胃食道逆流，以中年人為主要族群，無外乎生活步調快及工作壓力大，加上熬夜加班三餐不定時，導致胃酸逆流，會引起胸部燒灼感、胸痛、咽喉異物感、慢性咽炎、吞嚥困難、上腹痛、腹脹、夜間躺下咳嗽等不同症狀，服用西藥制酸劑及促進胃排空藥物僅能緩解症狀，一遇到緊張或壓力，症狀就容易再復發。

▲中脘穴在肚臍約四指上方。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東說，胃食道逆流在中醫屬於「胃脘痛」、「吞酸」，常由於飲食失調、鬱怒傷肝，肝氣逆而犯脾胃，也就是因情緒影響消化功能，而胃氣上逆導致胃酸上泛。

謝旭東建議，吃飯時間不宜過短，晚餐不能過飽或太晚吃，以免一躺下就胃食道逆流導致咳嗽，也要減少食用酒等刺激性食物、巧克力、甜食、高脂肪類難消化食物和寒涼食物。另外，平時也可透過穴位保健舒緩不適，可按壓手上的內關穴、肚臍上的中脘穴、腳上的足三里穴來幫助舒緩。

▲內關穴在手腕內側約三指處。