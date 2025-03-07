開放「全齡日本牛」進口遭批　姜至剛喊有所本：風險毫無懸念

▲食藥署預告開放「全牛齡」，消基會認為有食安疑慮而反對。（圖／達志示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部食藥署在4日預告開放「全牛齡」的日本牛肉進口，解除過去的牛齡限制，遭消基會公開反對。食藥署長姜至剛今（7）日表示，這項政策是經過完整風險評估，相當「每1億5千萬人口僅有1人暴露風險」是可忽略的程度。姜至剛說，這是他上任以來第一個蓋出去的公文，他蓋完之後「毫無懸念」，因為這是有所本、以科學為基礎的決定。

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▲食藥署署長姜至剛，資料照。（圖／記者趙于婷攝）

食藥署3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，正式刪除「須來自30月齡以下牛隻」的門檻規定，放寬日本牛肉及其產品輸入我國應符合條件。

消基會今（7日）公開反對，指國人仍有可能透過食用被狂牛症病毒感染的肉類而罹患人類「庫賈氏症」，不能在沒公布查廠結果與任何公告訊息前，貿然、突襲式開放，衛福部應該清楚說明修正原因及背景。

姜至剛今日受訪表示，食藥署並非突襲開放，針對日本牛肉食品安全分析已經做很完整的風險評估，包含書面審查、3次專家諮詢會議以及與專家於111年實地查廠，相關資料都有放上食藥署官網的牛海綿狀腦病(BSE)發生國家之進口牛肉專區公開。

姜至剛說，評估結果認定食用日本牛肉風險達到十的負九次方，相當於每1億5千萬人口僅有1人暴露風險，達到風險可忽略程度。分析國內牛肉9成屬於進口，但日本進口量僅佔1.4%，而日本狂牛症個案最後一例是2009年，世界動物衛生組織（WOAH）也認定日本是風險可忽略的最安全等級。

姜至剛今年2月27日上任食藥署長，他說，這是自己上班第一天蓋出去的公文，蓋完之後毫無懸念，因為這都是有所本、依照國際標準，而食安本就應該以科學為基礎。姜至剛指出，該草案預告為期60天，期間會廣泛收集各界意見，再整體評估，現在也沒有預設期程，後續也會和消基會多加溝通交流。