飯後「做1事」能控糖減肥！　醫認證：根本且有效

▲想要預防飯後血糖波動劇烈，醫師推薦根本且有效的方法就是飯後要起身活動。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

你一定有過在飽餐一頓後開始昏昏欲睡、精神難集中的經驗，此現象與血糖過高或血糖波動性過大有關。台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」指出，若飯後2小時血糖仍大於200mg/dL，就符合糖尿病的診斷標準。對於血糖偏高甚至糖尿病者，他分享「飯後不要坐著」是根本且有效的方法，可去散步、超慢跑，都能有效控糖甚至減重。

蒼藍鴿（吳其穎）在粉專發文進行衛教，人體的血糖大約在飯後1小時後會達到高峰，如果於飯後2小時血糖仍大於200mg/dL，則符合糖尿病之診斷標準；介於140～200mg/dL則屬於血糖偏高。

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蒼藍鴿說，對於血糖偏高甚至糖尿病者，「飯後不要坐著」是根本且有效的方法，可以選擇外出散步、原地踏步，甚至速度較慢的超慢跑等等，只要讓自己飯後處於活動狀態，都能有效地控制血糖，甚至還能減重，分享給民眾參考。

▼外出散步或是超慢跑等活動，能有效控糖、減重。（示意圖／達志）

初日診所減重專科與家醫科醫師李唐越曾分享，超慢跑不只能增強心肺健康、穩定血糖、改善胰島素，甚至還能逆轉糖尿病。他表示，超慢跑的好處在於可以低強度、長時間在這燃脂區間內不斷地去做，且能輕鬆又自在地達到燃脂效果。此外，超慢跑可以自動修復與更新身體的發電廠－粒線體的效能與效率，讓人體這台車開得又順、又快、又遠，對於慢性疾病的控制也有助益。

至於飯後休息多久開始超慢跑比較好？李唐越說明，因人體進食後血糖會緩慢上升，大部分人的血糖會在1個半小時或2小時左右達到高峰，特別是糖尿病患者，「我們希望在上升到高峰前，就不要讓血糖上去，讓胰島素不要暴衝上去，血糖就可以控制下來，血糖波動度也不會這麼大。」

李唐越認為，從吃「第一口飯」開始計算，約需花20～30分鐘完食，稍微休息5～10分鐘後，若沒有出現胃脹、肚子撐得很不舒服，即可進行超慢跑，千萬別等到吃完飯間隔1、2小時後再跑，此時血糖上升幅度太大了，要靠超慢跑達到降血糖的效果就會打折。