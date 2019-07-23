大暑遇雷雨悶又濕！　醫推超簡單「自製茶飲」避免中暑、熱感冒

▲今天是二十四節氣中的「大暑」，是一年之中最熱的日子。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

近日氣溫屢創高溫，今天是二十四節氣中的「大暑」，正是一年之中最熱的日子，炎炎夏日最容易發生中暑或是熱感冒。醫師指出，夏季感冒，臨床上常見「暑性炎熱、暑性升散、 暑多挾濕」3大暑邪特點，容易中暑或是熱感冒的民眾，夏天可以多飲用「生脈飲」來益氣生津。

台北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師吳宛容指出，中暑是指因高溫引起的人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損；熱感冒則是夏季感冒，往往是從高溫悶熱的室外進入到冷氣房內或者暴食冷飲引起；就中醫的觀點認為，熱感冒又因病因病機是否夾濕分為暑熱感冒和暑濕感冒兩類。

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台灣夏天濕氣重，較容易造成暑濕感冒。吳宛容說，暑濕感冒的症狀有輕微發熱、頭重倦怠、胸悶欲嘔、大便黏膩、咳嗽痰黏，鼻流濁涕等，若屬這類型的感冒，通常病程較長，大多需數日治療才能痊癒；治療上可以食藥結合，建議暑濕感冒的患者平時多吃一些祛暑利濕的食物，如銀耳蓮子湯、綠豆薏仁湯等。

▲高溫恐引起的人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄，造成中暑。（圖／記者季相儒攝）

另外，夏季暑邪也包含三特點：「暑性炎熱」會出現身熱、煩渴、汗多、小便短赤等火熱炎盛症狀；「暑性升散」常見多汗、心煩、口渴、疲累、小便少等氣津兩傷的證候；而暑多挾濕則會四肢困倦、食欲不振、胸悶、泛噁、大便溏膩、舌苔厚等症。

吳宛容提醒，易中暑或是熱感冒的人，可以自製「生脈飲」來提神解暑，生脈飲的成份很單純，就只有「人參、麥冬、五味子」，人參可補元氣，麥冬滋陰潤燥，五味子收斂止汗且酸味可生津，三者搭配，為你保持元氣、生津止渴。製作方式為取西洋參3-5片、麥冬3錢，五味子1.5錢，以熱水500～800c.c.沖泡後即可飲用。

