想靠「優酪乳」解便秘？營養師教你「3大秘訣」每天要喝400ml

▲除了飲食均衡、維持運動習慣，飲用優酪乳也是改善便秘的方式之一。（圖／免費圖庫）

文／張宜臻營養師

好食課營養師團隊招募了百名上班族女性，進行連續兩週飲用優酪乳的活動，結果發現，不只排便更順暢了，還有52%的體驗者腰圍變小、44%體重有小幅度下降，而體脂方面也有40%的人有下降現象。

在腸胃道情況方面，飲用三天後就有明顯變化，50％體驗者認為排便變順暢了，兩週後60％的人感到排便順暢。根據布里斯托大便分類法，兩週後高達57％的人，大便樣態呈現較佳的健康狀態。想要讓腸胃道健康，除了透過均衡的飲食法、定期運動，還可以透過穩定飲用優酪乳來讓身體更健康。

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便秘問題竄身為新國民疾病

便秘是許多人的惡夢，台灣營養基金會統計，全台超過525萬人飽受便秘之苦。營養師解釋，在一星期內排便次數少於三次且為硬便或排便有困難且持續達六週以上者就稱之為便秘。

更令人震驚的是，衛福部保健署針對國人十大用藥排行統計，便秘用藥成長快速，國人一年可以吃掉1億7000萬顆，用量比安眠藥還多。可見「便秘」已竄身為新的國民疾病。

從頭到腳的健康都與腸道有關

腸道為人體最大免疫器官，也是人體內唯一允許細菌存在的地方。

人體的腸道中有500種，超過100兆個細菌，重量達1公斤之上。然而，便祕是腸道健康的指標，近年國外研究也指出腸道中的菌相失衡，恐增加便秘機率。且根據美國《預防（Prevention）》雜誌的建議，如果經常脹氣、便秘、腹瀉，要小心腸道菌叢可能已經出問題。腸道若不健康，全身上下都有可能會出問題，包含過敏、代謝性、腦部退化、皮膚、腸胃道發炎和自體免疫等問題。

▲便秘問題竄身為新國民疾病。（圖／記者黃克翔攝）

腸道益生菌不足影響心理健康

國內外多篇研究指出，腸道菌種好壞會影響身心狀況，當腸道環境不利於益生菌生長時，會增加焦慮及類似憂鬱行為。另外，董氏基金會的台灣身體快樂指數調查結果，也指出腸道順暢力與愉悅力呈現正相關，證實腸道狀況也會影響我們心理健康。

優酪乳替你做好腸道保健

好食課針對一百位上班族女性，進行連續兩週飲用優酪乳的活動。結果發現，52%的體驗者腰圍變小、44%體重有小幅度的下降，也有40%的人有體脂下降的現象。

在腸胃道情況方面，飲用三天後就有明顯變化，50％體驗者認為排便變順暢了，而兩週後則有60％的人排便更順暢。根據布里斯托大便分類法，35%的人大便型態轉變為更健康的樣態 ，兩週後更高達57％的人大便樣態呈現出較佳的健康狀態。

此外，約35%人認為近期憂鬱煩悶、臉色不佳的情況有所改善，30％的人覺得改善了疲勞無力、壓力、失眠、不易入睡、皮膚乾燥粗糙容易出油長痘痘的問題。可見飲用優酪乳確實對於體驗者的身體及心理狀態改善有很大的幫助。

優酪乳飲用三大撇步

優酪乳琳瑯滿目，該怎麼挑又該怎麼喝呢？營養師傳授你三大秘訣：

1.優先選擇添加多種纖維

現代外食族比例高，根據調查，20歲族群可高達87.36%。然而，外食族總是難以攝取到足夠的蔬菜、也會常有一餐沒一餐的情況，導致排便不順暢的問題產生。

因此可選購富含纖維的優酪乳，特別添加多種纖維「雙纖」，纖維含量更是比一般的多出兩倍！一瓶就能補充雙倍營養，一舉兩得！

2.視自己需求，挑選多元功效的益生菌

通常只要有喝優酪乳、不論含有哪種益生菌，都可以因為益生菌產生的有機酸而促進腸道蠕動。研究也發現，不同的菌種也有不一樣的功能，如：Synbio100益生菌能夠幫助體脂減少，有些菌種具有調節血糖、情緒的功效。因此，可以視自身需求，挑選符合自己功效的菌種！

3.每天飲用400ml

持續均衡的飲食習慣對於多樣性的腸道菌叢非常重要，連續一週的垃圾食物就可能會破壞腸胃道環境，所以養成每天、每兩天飲用優酪乳能幫助有益菌生長。營養師建議每天可飲用400ml的優酪乳，攝取足量的好菌，才能有效地維持腸道機能。

腸道健康不容忽視，從日常飲食做起，營養師強調，每天喝充足的水、攝取足量益生菌與30公克以上纖維素，才算是做好腸道保健。

此外，也可透過飲用優酪乳，促進腸道好菌生長，但建議在挑選時需考慮品牌、菌數、菌種等因素，才能擁有一個強健的腸道和愉快的心情！