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醫揭「子宮肌瘤」好發體質　愛甜食、吃冰小心了！

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肚子痛,經痛。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提出子宮肌瘤好發體質，愛吃甜食和冰品的人要注意。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

子宮肌瘤是臨床常見婦女病，中醫師指出，通常「濕熱下注、痰濕體質」的體質較容易好發子宮肌瘤，這兩大類的族群都較喜歡吃油膩厚味，愛吃甜食、冰品，甚至是飲酒，容易導致體內濕氣堆積，容易使身體喪失應有的免疫能力、代謝能力，進而增加子宮肌瘤的機會。

台北市立聯合醫院中醫師周宗翰說明，痰濕是指體內氣血津液運化失調或外界水濕侵襲入體，在體內異常積聚、停留，而脾為後天之本，負責運化人體中的水穀精微，從食物中攝取養分，輸送到全身各處，是人體氣血的來源，脾功能不足，不能正常代謝體內的水濕，這正是子宮肌瘤形成的主因之一。

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濕熱下注也是另一種子宮肌瘤容易好發的體質！周宗翰表示，這類型的人喜食油膩厚味、甜食，愛喝酒或攝入過多鹽分、飲水不足都會導致血液過分黏稠，加上台灣天氣常常都是濕熱，內在飲食失調加上外面環境干擾，濕熱氤氳而生，內外皆顯得「濁」，就是濕熱體質的根源，容易使身體喪失免疫能力，對子宮肌瘤也會有負面影響。

周宗翰提醒，想要預防子宮肌瘤，平時避免過度勞累，養成規律運動，避免過度肥胖，提升自體免疫力，飲食上要多吃蔬果，減少加工食品和避免吃太多冷飲，才有助改善子宮環境。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 子宮肌瘤 中醫健康 周宗翰
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