膿水快炸出！他拔罐冒「85顆肉色泡泡」　網爆雞母皮...醫揭恐怖真相

▲一名網友拔罐後，莫名冒出密集小水泡，疑惑的po網求解。（圖／網友授權提供，下同）

生活中心／綜合報導

夏天炎熱的太陽常常讓人曬的頭昏眼花，不少人都會透過刮痧、拔罐來緩解不適。但有一名網友拔罐後，莫名冒出「密集小水泡」，讓他疑惑的po網求解。對此，中醫師賴睿昕指出，刮痧、拔罐後起泡，其實是一種「邪氣外出」的表現，簡單來說就是體內太濕，這時不要特別戳破水泡，讓他自然恢復即可。

該名網友po出自己拔罐後出水泡的照片，明顯看見紅紅一塊的拔罐痕上，有許多讓人看了「密集恐懼症」發作的小水泡，他自己也直說「驚嚇畫面，慎入！」

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▲醫師提醒，出現小水泡不要特別擠破，讓他自然恢復即可。

賴睿昕說，水泡的大小和數量直接反應體內痰飲水濕的情況，水泡明顯、數量較多、色白、周圍皮膚溫度不高就是「寒濕證型」，水泡不太明顯、數量較少、色微黃或渾濁，周圍皮膚溫度較高，就是「濕熱證型」，都代表體內太濕，加上現在正值潮濕、暑熱交替之際，正是人體水分的節和代謝最容易出狀況的時候。

遇到刮痧或拔罐後出小水泡其實不用太擔心，賴睿昕提醒，如果水泡較小，就不需要挑破，慢慢自然恢復比較好，並不會影響日常生活，如果水泡較大，發泡後可用消毒針灸針將較大的泡刺破，放出液體之後，用無菌紗布覆蓋，塗抹紫雲膏到癒合即可。