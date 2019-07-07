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雞肉「油脂含量」大公開！營養師揭「最瘦3部位」：雞胸才排第2

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雞肉油脂。（圖／好食課提供）

▲以肉雞來看，油脂含量較高的是「二節翅、骨腿和三節翅」的部分。（圖／好食課提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

「雞肉」相對比牛、豬等紅肉健康，更是許多人減肥的選擇，但其實不同部位的肉，脂肪含量不一樣，尤其是雞又有分土雞跟肉雞。對此，營養師也特別製作一張「各部位雞肉油脂含量百分比」，更特別分土雞和肉雞兩種，結果發現油脂含量較高的3部位則是「二節翅、骨腿和三節翅。」

雞肉油脂含量百分比一次解析10個部位，一般來說肉雞的脂肪含量也比土雞高，以肉雞來看，油脂含量較高的3部位分別是「二節翅、骨腿、三節翅」，含量較低的3部位則是「雞柳、雞胸肉、棒棒腿」。

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▲▼雞肉,烤雞,大餐,三牲。（圖／翻攝自pixabay）

▲雞肉各部位油脂含量不同。（圖／免費圖庫）

解析圖片一出，更網友疑惑「在所有部位中，雞爪為什麼油脂含量也較高？」好食課營養師林世航指出，原因就出在雞抓都是「皮」。另外，林世航也特別提到，雞肉的脂肪普遍比牛肉和豬肉少，所以熱量相對也比較低，其中雞腿的所含的鐵質也必較豐富，因為雞腿活動量大，肌肉中含有的肌紅蛋白也較多。

林世航提醒，並沒有去說哪一種肉特別好或特別不好，每一種肉都有各自營養的強項，例如牛肉含有豐富鐵質和造血所需的維生素B6和B12，雞肉也含有鐵、鋅和維生素B1，民眾可以依照自己的需求去選擇，並注意均衡飲食。

雞肉油脂。（圖／好食課提供）

▲各部位雞肉油脂含量百分比。

關鍵字： 雞肉 雞肉油脂含量 雞胸肉 好食課 林世航
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