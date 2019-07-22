北市自殺死亡增加！「3大年齡層」容易心裡有關過不去

▲台北市自殺死亡人數比去年增加32人，其中以3大年齡層最多。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（22）日公佈自殺死亡率，自殺死亡人數較106年增加32人，進一步分析107年自殺死亡人數最多的是45~64歲，其中人數明顯增加的是「15~24歲女性」、「45~64歲男性」及「65歲以上長者」，自殺最大因素分別是校園適應、經濟問題和生理疾病因素。

自殺防治中心科長曾光佩指出，根據衛福部公布107年國人死因統計資料顯示，北市107年自殺死亡人數為349人、自殺死亡率每十萬人口13人，為金門縣與新竹市外最低的縣市，然而扣除各縣市人口結構差異後，北市標準化自殺死亡率為9.8，為全國最低的縣市。

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但曾光佩提到，北市自殺死亡率較106年上升10.6%，自殺死亡人數較106年增加32人（增加10.1%；男性增加26人、女性增加6人），統計也發現，自殺死亡者約有6成在死亡前留有訊息，且對採取死亡行為感到矛盾。

衛生局也進一步分析107年自殺死亡人數最多的是45~64歲（佔38.1%）、65歲以上（佔28.9%）居次，其中「15~24歲女性」、「45~64歲男性」及「65歲以上長者」自殺人數明顯增加。

▲專家提醒，有負面情緒時，可以先找親朋好友傾訴。

台北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍說明，根據自殺防治中心接獲的自殺企圖與高風險者通報資料中發現，有30%以上的企圖者是因為兩種以上因素而採取自殺行為，說明自殺係多面向原因導致；除了情緒低落與人際關係困擾外，15到24歲女性另有校園適應議題，45到64歲男性則有經濟議題，而65歲以上長者多為生理疾病因素導致。

楊添圍提醒，心理的不輕鬆，源自於「執著」，遇到遇到負面情緒時，可以找閨蜜、朋友或家人聊聊、聚餐，或是透過相關單位求助，可就近至「社區心理諮商門診」進行一對一的心理諮詢。若需要即時自殺關懷及心理諮詢，也可撥打衛福部1925（24小時安心專線）或1999轉8858諮詢專線，由專業人員協助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

