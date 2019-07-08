夏天喝青草茶退火！醫揭「禁忌族群」：7種人少喝！

▲醫師提醒，容易經痛、月經血塊多的人要適量飲用仙草、青草等涼茶。（圖／記者謝承恩攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

夏天是個適合喝涼茶的季節，「仙草茶、青草茶和苦茶」都是市面上常見涼茶，卻不是人人都適合。中醫師指出，涼茶屬性偏寒，「手腳經常冰冷、容易腹瀉、月經血塊多、易經痛、虛寒體質、晚上咳痰、痰液稀」的人，都要適量攝取，且涼茶也不可以空腹服用，以免會影響腸胃運化。

中醫師周宗翰指出，青草茶、仙草茶、苦茶都有助清熱退火，青草茶用於消暑退火、生津止渴、消除疲勞、促進食慾等，仙草茶含有「多醣膠質」，是一種膳食纖維，使得仙草的莖葉具有黏性，且膠質類似玻尿酸成分，有助養顏美容、穩定血糖，但是只限於「純的、沒有添加額外糖分」的仙草茶才有用。

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▲仙草含有多醣膠質有助養顏，但中醫師提醒，要選擇沒有額外添加糖分的。

而「苦茶」比青草茶更涼，因為會加上「苦參根、穿心蓮」這種非常苦的藥材，所以喝起來會特別苦。周宗翰說，苦茶更偏重治療效果，但更寒涼，相對青草茶更容易造成腹瀉，腸胃功能不好的人要特別注意。

周宗翰也提醒，飲用涼茶可能會影響鈉鉀的運作平衡，且含利尿成分，需經由腎臟代謝排出，過量飲用容易增加腎臟負擔，具有水分攝取限制的心臟、腎臟疾病病患者，飲用前一定要先徵詢專業醫師的建議，如果過度飲用涼茶造成身體不適，可喝加點鹽的溫開水，調節身體滲透壓、溫化腸胃，改善腹痛，腹瀉，但若出現其他特別症狀一定要儘速處理。

