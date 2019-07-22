「肺癌」連續33年居北市癌王！　醫揭2大關鍵原因...煮婦當心了

▲肺癌連續33年居台北市十大癌症死因之冠。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（22）日公佈最新十大死因，癌症連續47年居冠，其中「肺癌」和「大腸癌」分別連續33年及5年蟬聯首席和次席。台北市立聯合醫院仁愛院區陳冠仰醫師指出，臨床發現，肺癌和「空汙、炒菜油煙」等環境大有關係，而大腸癌則和飲食有直接關係，一直是發生率最高的癌症。

根據衛生局最新統計，十大癌症死因仍以氣管、支氣管和肺癌居首，其次依序為2.結腸、直腸和肛門癌、3.肝和肝內膽管癌、4.女性乳房癌、5.前列腺（攝護腺）癌、6.胰臟癌、7.胃癌、8.口腔癌、9.非何杰金氏淋巴瘤、10.卵巢癌。

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陳冠仰說明，以肺癌來看，過去一直都是男性比女性多，因為男性族群吸菸率較高，但近年臨床發現，女性肺癌患者有增加趨勢，進一步觀察，主要和空汙以前台灣傳統社會女性大多必須進廚房煮飯炒菜，長時間暴露在油煙環境有關；而臨床也發現大腸癌有年輕化趨勢，主要和年輕族群喜好吃油炸、燒烤類，不愛吃蔬果等不良飲食習慣有關。

▲女性肺癌增加和長期炒菜，暴露在油煙環境有關。

陳冠仰提醒，篩檢仍是最有效的預防，目前國健署有提供「乳癌、口腔癌、子宮頸癌和大腸癌」篩檢，45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年可做1次乳癌篩檢；30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次口腔癌篩檢；30歲以上婦女，建議每3年進行1次子宮頸抹片篩檢，50至未滿75歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。