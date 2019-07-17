夏天也可以喝薑茶！中醫推「自製方」預防冷氣病、中暑

▲夏天也可以喝薑茶！有助預防冷氣病和增加血液循環。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣夏天高溫炎熱，許多人愛窩在冷氣房和喝糖飲解渴，但糖飲中的糖分會使血糖升高，冰涼飲料還會妨礙脾胃正常功能，造成脾胃功能失調，長時間待在冷氣房，也容易導致氣血循環不佳，出現「冷氣病」。中醫師賴睿昕指出，夏天其實也可以「喝薑茶」來改善不適。

賴睿昕說，夏天中午戶外曬太陽會使得身體發熱，正常會經由汗水排掉體內累積的熱，若猛然進到冷氣房，原本張開的毛孔會因冷氣而驟然閉鎖，把原本應該散掉的熱關在體內，一旦體溫升高，就會覺得不舒服，會出現頭痛、頭悶、噁心、食慾低下，甚至是拉肚子等症狀。

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另外，夏天喝冰飲易讓體表的毛孔關閉，汗水無法排出、帶走體熱，無法散熱反而容易提高中暑機率。賴睿昕指出，本身有高血脂、氣血循環不佳的人，在沒補充水份、長期待在冷氣房的狀況下，容易導致身體微循環更差，這時頭暈、疲勞就會跟著來，且身體也會沒有足夠的動能去推動氣血循環，這時就可喝點薑茶增強身體動能。

▲醫師提醒，陰虛體熱、耐冬不耐夏等族群不適合吃薑。（圖／免費圖庫）

賴睿昕建議，可用一兩片帶皮生薑加上300c.c.熱水、少許綠茶葉，悶出一杯飲用，有助預防冷氣病和改善血液濃稠，除了內服，生薑也是很好的外敷處方，夏季濕邪容易入體，久待冷氣房，容易導致氣血循環不佳，引發肩周炎，這時可將老薑、洋蔥搗爛，用小火炒熱後，加酒再炒片刻，用紗布包住趁熱敷在疼痛處，有助溫經通絡。

但賴睿昕也提醒，不是每個人都適合用薑來養生，包括陰虛體熱、手腳心發熱有汗、身體乾瘦、體內水液不足、心煩易怒、睡眠不好、耐冬不耐夏等，都不適合吃薑，而青少年的陽氣比較旺盛，尤其是小朋友，一般不需要薑療，但可在感冒或體寒適當吃點薑，不建議將吃薑作為長期的養生方法。