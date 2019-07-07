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扁塌出油又飄異味！專家揪「洗髮超NG行為」很多人第一步就錯了

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洗頭。（圖／髮型師提供）

▲頭皮清潔不當是造成出油的一大兇手。（圖／髮型師Claire提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

不少人都有頭髮扁塌、頭皮出油，甚至是飄出難聞頭皮味的困擾。對此，專家指出，頭髮容易出油，除了跟天生頭皮性質有關，和日常生活、清潔方式也大有關係，最常見的就是「用錯洗髮產品」，只要清潔第一步錯了，就無法改善頭皮出油情況，就會連帶造成頭髮扁塌、飄異味。

除了天生體質之外，頭皮清潔不當是造成出油的一大兇手。專業髮型師Claire表示，油跟汗如果長期堆積，油會附著在毛囊邊，造成毛囊周邊阻塞，導致毛根部分被囤積的油垢壓扁，尤其是夏天皮脂腺會分泌比較旺盛，再加上清潔不當，自然就會出現油、塌和異味，長期下來甚至會長不出健康的頭髮和落髮的問題產生。

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而除了洗髮產品選錯之外， 日常生活其實也有很多造成出油的NG行為，最常見的包括「長時間戴帽子、安全帽不清、枕頭套沒更換、護髮品／造型品碰到頭皮、過度清潔」。Claire說，長時間悶著頭皮，毛囊會處於不透氣狀態，而護髮、造型品碰到頭皮更會造成清潔不易、堵塞毛囊，護髮品建議抹在頭髮中段以下，距離髮根至少15公分。

頭皮保養。（圖／記者趙于婷攝）

▲洗完頭後可以使用頭皮水來幫助維持頭皮健康。

另外，很多人頭皮容易出油的人，都會習慣反覆洗頭，晚上洗完，早上再洗。Claire強調，頭皮太乾的時候，皮脂腺會主動分泌油脂保護頭皮，如果過度清潔，讓頭皮太乾，反而會造成頭皮出更多油，一般來說只要用對洗髮產品，確實洗髮，就能有效去除油垢跟汗水，洗髮時也建議要洗兩次，第一次是帶走因為在外面走動而附著在頭髮上的懸浮粒子和頭皮上的油跟汗，第二次再做徹底清潔。

Claire提醒，油性頭皮的人，一定要做好清潔，特別是工作長時間需要在戶外，容易出汗的民眾，清潔一定要做得更徹底，而在洗髮精的選擇上，建議要選有「控油」功能的產品，購買時可留意成分，例如含有Citric Acid（檸檬酸）等；除了做好清潔之外，也可以在洗完頭髮使用頭皮水、定期做頭皮保養，維持頭皮和毛囊健康。

頭皮保養。（圖／記者趙于婷攝）

▲上圖為油性頭皮油脂分泌旺盛，造成毛囊阻塞；下圖為健康頭皮狀態。

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