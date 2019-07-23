亞洲首台小動物二合一影像儀來了！　新藥研發時程縮短1/3

▲亞洲首台小動物二合一影像儀落腳榮陽，新藥研發時程縮短1/3。（圖／陽明大學提供）

記者嚴云岑／台北報導

高階影像檢查不再是人類專利，現在小動物也可以做了！陽明大學採購市值超過1億元的「小動物正子暨核磁共振像儀」（7T micro PEP/MRI），正式安裝於台北榮總核子醫學部，成為德國原廠在境外唯一示範中心，未來將應用於實驗動物的影像分析，加速新藥研發流程，估計可以縮短三分之一的新藥研發時間，同時減少四分之一的研發經費。

陽明大學腦科學研究中心主任、台北榮總神經醫學中心主任王署君表示，精準醫療的第一準則就是迅速確實的診斷，這兩種儀器因為能產生高解析度互補性影像，目前被廣泛應用在人類的腦神經疾病、癌症篩檢。

請繼續往下閱讀...

在臨床健檢醫療診斷中，功能性正子攝影與解剖性磁振造影是兩種不同影像技術，兩台儀器必須分開操作，而病人也必須安排兩次檢查。二合一的優點除了可以一次獲得兩種精密影像，更重要的是對於疑似病灶的極低生化濃度或是細微的構造變化，都能做到準確對位；同時節省時間成本，發揮一加一大於二的綜效。

▲小動物正子暨核磁共振像儀外觀。（圖／陽明大學提供）

動物實驗是新藥與生物技術研發的基礎，在沒有醫療影像儀器的時代，最困難的就是即時性的取得實驗結果，瞭解新藥對病灶的影響以及評估對其他健康組織的副作用，而且必須犧牲實驗動物。有了小動物二合一影像儀，再藉由分子影像非侵入性與即時性的優點，可以重複性、立即性的觀察到小動物的新藥反應，做到即時修正即時改善、減少試誤成本、並大量降低小動物犧牲數量，進而加速藥物研發流程。

陽明大學神經科學研究所林慶波教授表示，小動物二合一影像技術2015年底才問世，陽明大學在2016年就開始規劃採購，由於台北榮總核子醫學部配置有國家級醫用迴旋加速器，可以在地提供合成放射性藥物，免去運輸不便，因此榮陽團隊討論後，雙方同意將二合一影像儀裝設在核子醫學部，以利新藥研發與醫學研究，可望建構全台第一的轉譯醫學團隊。