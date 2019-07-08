影／蛇毒血清一劑25K！毛爸媽驚呼「太可怕」：被咬直接噴1個月薪水

記者嚴云岑／台北報導

毛小孩被蛇咬，飼主荷包恐要大失血。夏日是毒蛇出沒旺季，但疾管署自今年7月1日起，將抗蛇毒血清全數調漲至2萬5376元，讓許多毛爸媽大喊吃不消。獸醫師提醒，帶寵物到郊外踏青，千萬不要去草太長的地方，以免打草驚蛇，若不幸被咬，至少需施打2劑以上才能救命，寵物沒有健保，花費至少5萬元起跳。

▲比特犬遭蛇吻，經注射血清後撿回一命。（圖／網友香宜劉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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疾管署提供的抗百步蛇毒血清、抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清與抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清，原本一劑1萬7452元，抗鎖鏈蛇毒血清一劑7900元，但自7月1日起，全數調升至2萬5376元，漲幅最高220%，這是抗蛇毒血清不到3年再度調漲，原因主要與免疫馬遷場以及國家馬場環評有關。

▲抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清與抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清資料照。（圖／記者陳崑福翻攝）

台東縣心語動物醫院獸醫師劉正吉表示，毛小孩被蛇咬在鄉村地區較為常見，尤其在春夏之交更是高峰。台東以雨傘節和眼鏡蛇居多，屏東地區常見龜殼花出沒。毛小孩若不幸遭蛇吻，一定要在2小時內帶往具有治療毒蛇咬傷的動物醫院處理，如果能在4小時內注射正確的抗蛇毒血清，可達到最佳的治療效果。

至於毒蛇血清該如何注射？劉正吉表示，若施打時間在2小時以內，飼主可購買一瓶血清，一半打在被咬的部位，一半則行靜脈注射；但如果超過2小時，局部注射可能起不了作用，此時只能行靜脈注射，再依病情每隔2小時追加血清劑量，「有的可能會打到10幾瓶」。

除了注射血清外，也要準備如類固醇等抗血清過敏藥物，一旦有過敏反應，就要追加治療，一系列療程下來，費用相當可觀，而疾管署調漲血清價格，漲幅從7924元至1萬7476元不等，也讓治療費用大幅攀升。劉正吉憂心，未來毛小孩若被蛇咬，飼主可能會礙於費用，改選擇支持性療法，而不施打血清。

▲龜殼花嶼赤尾鮐是台灣常見的毒蛇，尤以屏東最常見。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

家住新北市的丁小姐表示，雖然抗蛇毒血清調漲後價格「太高了一點」，但如果飼主可以自費購買的話，她覺得仍可接受。因為過去抗蛇毒血清是優先給人使用，曾發生過狗救了主人卻毒發身亡的事件。不過，礙於血清價格昂貴，未來帶狗兒子外出踏青時，會留意不要太靠近草叢，上山前也會先行探路，避免走到毒蛇出沒的地方。

飼養貓兒子3年的台南市王小姐也表示，抗蛇毒血清調漲後價格太可怕，「被咬直接噴掉一個月薪水」，未來要帶貓咪出門散步，可能會盡量選擇市區，或者乾脆不要帶出門。

▲疾管署近5年蛇毒血清出貨量，供貨給獸醫院佔比不到2%。（圖／疾管署提供）

目前台灣抗蛇毒血清皆由疾管署單一供應，103年至107年每年出貨量從3578劑到4936劑不等，其中以抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清佔大宗。

面對獸醫師質疑與飼主憂心，疾管署副署長莊人祥表示，抗蛇毒血清主要還是用在人類身上，疾管署每年會供應常用的抗龜殼花及赤尾鮐血清給獸醫師公會全國聯合會，罕用血清如抗百步蛇及抗鎖鏈蛇，則直接賣給獸醫院，103年至107年的供貨量從41劑至87劑不等，只佔了總量的1.7%。此次調漲是反應成本，3年後才會檢討是否有降價空間。

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