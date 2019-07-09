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山上挖到「野人參」咬一口！　她2小時後上吐下瀉送急診

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▲美洲商陸。（圖／台北榮總毒藥物諮詢中心提供）

▲美洲商陸。（圖／台北榮總毒藥物諮詢中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

在野外挖到人參急著往嘴裡塞，可能把毒物吃下肚！一名24歲女性，把美洲商陸當「野人參」食用，吃下一小指節2小時後，就因上吐下瀉送急診，因沒有解藥，只能行支持療法，所幸隔天症狀緩解，自行辦理出院，4天後追蹤，只有腹部脹氣後遺症。

收治患者的台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，美洲商外又稱「洋商陸」、「美國商陸」，原產於美洲，為台灣中低海拔常見植物，可用於治療慢性腎炎、肋膜炎、心囊水腫、腹水及水腫等，但若未經處理不慎誤食，可能會出現消化系統、神經系統與心血管等症狀。

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楊振昌提到，誤食美洲商陸的中毒症狀，通常在30分鐘至3小時內會出現，常見症狀有頭暈、噁心、頭痛、腹瀉等，嚴重時會有譫妄、昏迷、大小便失禁、肌肉抽搐，甚至心臟麻痺喪命。台灣至今共累積2例中毒案例，所幸皆未有嚴重症狀，但歐洲曾發生一名18歲男性，誤食2小時後不幸喪命。

▲台灣有毒植物赤道櫻草,龍葵。（圖／食藥署提供）

▲龍葵是台灣常見的有毒植物，至今已有60餘人誤食中毒。（圖／食藥署提供）

近年來民眾瘋「野味」，但楊振昌提醒，到戶外採食野菜時，還是要特別注意，雖然近年來政府已開發出毒物辨識APP，但準確率有只有6-7成，今年4月才有民眾上山採野菇，APP辨識安全，卻吃出食物中毒的案例。

台灣常見的有毒植物，除了美洲商陸外，看起來像桑椹的「台灣馬桑」，苦楝、赤道櫻草及龍葵等，也陸續有中毒案例傳出。

食藥署科長廖家鼎提醒，民眾若在野外摘採野生植物，不確定是否能食用的話，也上「可供食品使用原料彙整一覽表」查詢，或者向農民購買，才不會誤食有毒植物。若吃了野生植物出現身體不適症狀時，也可保留食餘檢體，儘速就醫，以利後續診斷與治療。

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關鍵字： 野人參 美洲商陸 赤道櫻草 龍葵 台北榮總
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