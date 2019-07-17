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遇到好男人！畢業到花蓮「玩玩」　藥師後山一待30年

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▲花蓮醫院藥師黃彩雲。（圖／記者嚴云岑攝）

▲花蓮醫院黃彩雲藥師獲得資深典範獎。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

苗栗出生、屏東長大，大仁藥專（現為大仁科大）畢業的藥師黃彩雲，21歲那年抱持著到花蓮「玩玩」的心態，申請到花蓮門諾醫院服務，30年來經歷過多次職場轉換，皆離不開花蓮。榮獲衛福部頒發「資深典範獎」的黃彩雲，現服務於部立花蓮醫院，被問到留下來的原因，現年52歲的她神秘地笑了。

衛福部16日舉辦「第五屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，黃彩雲因執行美沙冬替代療法業務、協助分院實施線上藥品管理，從2815名藥師、檢驗師、職能治療師等11類別專業人員中脫穎而出，成為5位「資深典範獎」的獲獎者之一。

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黃彩雲說，藥師與病患有著「相輔相成」的關係，都會病患因知識水準較高，經常拿了藥就走了，若遇到問題，也會自己上網查；偏鄉地區除了人情味多，病患醫療知識不足，遇到問題會隨時提問，「這也讓我有被需要的感覺」。

後山服務30年，黃彩雲發現，不少年長病患都有「愛買電台藥」問題，且深信越貴的藥越有效，從醫院領回的健保藥，反而被晾在一旁，為了解決藥物濫用問題，她也花費不少與長輩溝通，也讓用藥情況有所改善。

五專剛畢業就到花蓮，黃彩雲服務的醫院遍佈門諾醫院、玉里醫院，國軍805醫院，多年來的付出，也讓她獲得花蓮藥師公會107年度的優良藥師獎。

被問到為何離不開花蓮，黃彩雲笑笑表示，「因為遇到好男人」。愛，讓她在花蓮生了根，從事藥事業務26年的她，雖然再過3年就可辦理退休，但黃彩雲表示，只要病患有需要，她還是會繼續服務下去，等到65歲在與老公享受退休生活。

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關鍵字： 醫藥人物 花蓮醫院 資深典範獎 藥師 黃彩雲
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