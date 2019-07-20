網傳「耳垂有皺摺」是心臟病前兆？　醫：這次是真的！

▲耳垂皺摺可能與心血管疾病有關。（圖／資料照／中醫大新竹附醫提供）

記者嚴云岑／台北報導

近日長輩群組流傳一則訊息，提醒只要耳垂有皺摺，就要當心是心血管疾病的前兆。醫師表示，這則訊息是真的，耳垂的皺摺叫做「法蘭克徵兆（Frank’s sign）」，與血管硬化有關，根據診間觀察，60歲以上的人，有15~20%都有這項特徵。

高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，法蘭克徵兆是由美國醫師發現，早在多年前，就出現在醫學生的教科書上。

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耳垂有許多微血管，當血管組織老化，或因疾病造成硬化狹窄，造成血液供應不足，都可在耳珠上方三分之一處，形成內側往外側下垂的刻痕，看起來就像「掌紋」一樣。近年來流行病學研究也發現，心血管疾病患者，有較高的比例出現耳垂皺摺，顯示法蘭克徵兆與疾病呈正相關。

▲醫師表示，耳垂出現皺摺只是疾病指標，好好控制三高還是有機會遠離心血管疾病危害。（圖／示意圖／達志影像）

不過，王宗道提醒，血管硬化屬於全身性疾病，單就徵兆無法判斷到底是哪個部位出問題，還是建議到醫院檢查，高血壓患者腦血管出問題的機率較大，高血脂患者則多為心臟問題，但只要控制良好，都能避免憾事發生。

「耳垂出現皺摺並不可怕，它只是疾病指標！」王宗道表示，民眾平時依該維持良好生活習慣，控制好血壓、血糖、血脂、拒絕菸品、維持體重避免過胖，都能遠離心血管疾病的危害。

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏也提醒，有耳垂橫紋的人易有心血管問題，但是沒有耳垂橫紋，不代表沒問題，建議60歲以下男性，若走路會喘又胸悶，或有心血管疾病家族史，最好抽血檢測膽固醇，並接受運動心電圖檢查。