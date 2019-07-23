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C肝新藥4萬治療名額搶完了！　衛福部首度「增編預算」

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▲C肝檢測,C肝服藥,。（圖／公關提供）

▲C肝檢測資料照。（圖／公關提供）

記者嚴云岑／台北報導

C肝是國人肝癌第二大殺手，為了達到2025年根除C肝目標，衛福部自2017年起全面給付口服新藥，但隨著C肝預算增加，治療人數倍增，今年原訂治療4萬名，截至7月19日，取號人數已達4萬1543名，再度出現供不應求情況。衛福部承諾，將努力尋找財源，預計下半年增加預算，確保治療不中斷。

C肝口服新藥納入健保給付2年半來，共累積6萬6654人接受治療，其中13%是分布於長庚基隆、林口、雲林、嘉義、高雄等5院區，平均每7名患者中，就有1人在此接受治療，其中又以嘉義長庚治療人數最多，在全台358家醫院中，奪下治療之冠。

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C肝,肝臟,肝病,肝硬化。（圖／記者嚴云岑攝）

▲C肝是國人肝癌第二大殺手。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

林口長庚副院長簡榮南表示，全台C肝感染者約45萬名，近半數感染而不自知，另有近2承患者居住於偏鄉或原鄉，交通不便、就醫困難因而消極治療，台灣若要達到根除C肝目標，必須突破「篩檢困難」與「就醫困難」兩大障礙，呼籲中老年人、洗腎、曾刺青或身體穿洞民眾應主動篩檢。

目前健保給付的C肝口服新藥療程從8周到12周不等，嘉義長庚副院長盧勝男表示，有兩款泛基因型藥物，可提供肝硬化或洗腎患者使用，且療程最短僅8周，對於工作忙碌的上班族，或交通不便、需家人加送就醫的長者，用藥障礙大幅降低，只要遵從醫囑服藥，就能降低肝硬化、肝癌與肝外病變風險。

簡榮南表示，按政府規劃，臺灣可望在2025年達到41萬治療人數、91.1%治療率，較世界衛生組織對全球設定的2030年C肝根除目標，還提早5年。

▲C肝也傷「心」！病毒重傷血管壁　死亡風險比B肝高1.48倍。（圖／長庚醫院提供）

▲長庚醫院研究曾指出C肝不只傷肝還傷「心」。（圖／長庚醫院提供）

健保署醫審及藥材副組長黃兆杰表示，C肝治療每人費用為21萬元，上月健保會中，已討論是否能在總額底下挪出一些費用來治療C肝，衛福部針對粗擬預算給出建議，本週健保會將再行討論，屆時才會訂定確切金額。

不過，由於健保對C肝全口服新藥每人一生僅給付一次，他呼籲子女應積極陪同長輩就醫，關心長輩服藥情況，鼓勵遵照醫囑，切莫擅自停藥，否則恐造成治療失敗，增加未來治療困難度，且肝臟仍會持續發炎而惡化成肝硬化、肝癌。對病患健康與經均造成重大影響。

關鍵字： C肝 C肝口服抗病毒藥物 衛福部 健保會 長庚醫院 C肝治療
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