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賣麵30年...老闆娘手麻到睡不著　醫戳「這2穴」助緩解

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12招預防手麻、疼痛的小秘訣！（圖／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

50多歲的阿碧（化名）經營小吃麵攤30多年，近1、2年開始出現手麻症狀，一開始只是指尖麻木，後來症狀愈發嚴重，連睡覺都被「麻」醒，須貼藥布才能入眠，經神經學檢查，發現她有正中神經損傷，症狀與腕隧道症候群一致，所幸經過2個多月針灸治療，麻感逐漸消退，終於可以安心入眠。

收治患者的林口長庚中醫針傷科主治醫師尤紹雯表示，腕隧道是由「腕骨」及「橫腕韌帶」圍繞而成，正中神經是支配大拇指、食指、中指及部分無名指的感覺，手指彎曲及對掌動作也由其負責。

當手腕受傷、長期反覆使用、長時間握住東西，都會使腕隧道軟組織腫脹，進而使隧道變窄，擠壓到正中神經，使得支配的感覺及運動功能受損，稱為腕隧道症候群。

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▲腕隧道症候群內關穴 。（圖／長庚醫院提供）

▲腕隧道症候群可針灸內關穴緩解麻感 。（圖／長庚醫院提供）

尤紹雯提到，腕隧道症候群最常見於餐飲業、美髮業等族群，上班族若長時間以固定姿勢使用滑鼠也可能中標。當腕隧道軟組織腫脹，壓迫到正中神經時，大拇指、食指與中指會有麻鈍感，嚴重時還會有灼熱、刺痛感，若長期放任不理，可能導致手的握力下降，連拿杯子都容易滑落，此時就建議打針或手術治療。

腕隧道症候群在中醫理論中歸屬「痺症」範疇，因氣血閉阻不暢，導致肢體有痠麻疼痛等現象，中醫師會根據個別體質與造成原因，開立中藥與搭配針灸，達到活血化瘀、行氣通絡目的。

尤紹雯表示，針對初期症狀輕微的病人，針灸能夠疏通手腕部的經絡，促進氣血循環，有效緩解不適症狀，臨床上常用的穴位有內關、大陵等，並配合遠端取穴調整氣血，民眾若感到手麻，可以自行按壓內關血減輕症狀，從事重複性工作者，平時也要使用副木保護手腕，並減少手腕過度活動。

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關鍵字： 中醫健康 腕隧道症候群 手麻
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