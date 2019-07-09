女大生吃青春痘藥…2周內竟肝衰竭身亡　來不及換肝

▲女大生吃藥治青春痘肝衰竭亡，致敏「特殊基因」2成台灣人有。（圖／用藥資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名18歲女大生因全身紅疹及發燒，連續幾天求診都沒有改善，後來再因發燒、少尿及黃疸後才輾轉會診，才知是因爲頑固型痤瘡服用了磺胺藥物而引起嚴重的藥物過敏，還有另外一名女大生，也是服用含有磺胺成分的青春痘藥物，結果不到2周就因肝衰竭喪命。

磺胺藥具有抗菌和消炎的功能，長年被用於治療發炎性皮膚疾病，然而少數體質的人會對磺胺藥物產生嚴重藥物過敏反應，讓臨床使用上有無法避免的風險，且磺胺藥物過敏具有「延遲性」，大約要到一週甚至一個月後，過敏症狀才會慢慢顯露。

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▲長庚醫院皮膚部主治醫師陳偉迪醫師說明過敏原因。（圖／長庚醫院提供）

長庚醫院研究證實，帶有HLA-B*13:01基因的民眾，使用磺胺藥物產生嚴重藥物過敏的風險，是正常健康族群的40倍以上，研究結果已發表於國際知名期刊「皮膚病學研究雜誌（Journal of Investigative Dermatology）」。

長庚醫院皮膚部主治醫師陳偉迪醫師表示，全台約有1/5的民眾帶有HLA-B*13:01基因，輕微的磺胺藥物過敏為局部搔癢的紅疹；嚴重皮膚藥物過敏包含史帝文生強生症候群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN）和藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀。

陳偉迪提到，嚴重磺胺藥過敏的臨床表現可以是全身紅疹水泡，到大範圍的皮膚破皮和黏膜潰瘍；疾病進展的過程還可能威脅到身體的五臟六腑，併發肝腎衰竭而導致死亡。

▲嚴重藥物過敏反應。（圖／長庚醫院提供）

陳偉迪表示，藉由早期診斷和停止使用磺胺藥物，一般輕微的藥物過敏的患者就可達到症狀改善。但若是嚴重皮膚藥物過敏反應的病患，例如SJS/TEN，一旦症狀出現後，即使停止磺胺藥物的使用，藥物已經引起全身性的免疫反應，仍會使病程持續進展、惡化，甚至造成死亡，死亡率甚至高達30-40%。

台灣每年約有近百例具致命性嚴重皮膚藥物過敏的案例，常見引起的藥物包括抗癲癇藥物、降尿酸藥物、磺胺藥、抗生素及止痛藥等。提醒民眾在服用藥物後，若出現皮膚紅疹起水泡、嘴唇及口腔黏膜潰爛、發燒、喉嚨痛等，應立即停藥，並立即就醫治療，避免嚴重藥物不良反應的併發症發生。