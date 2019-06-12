超危險！呼吸中止症「睡駕」上路　車禍發生率高2.47倍

▲台北榮總胸腔部特約主治醫師蕭光明。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

研究顯示，呼吸中止症患者車禍發生率比一般人高出2.47倍，死亡率也比一般人高出許多，日本曾有一名JR駕駛，行經地鐵站過站未停，才知是呼吸中止症作祟。醫師表示，若符合睡眠中每小時呼吸停止超過30次，又有白天嗜睡情形，就應懷疑有呼吸中止症，應儘早就醫檢查，只要配戴適合的呼吸器，至少可以減少8成以上的症狀。

呼吸中止症是病人在睡眠中，因間歇性停止呼吸，使空氣無法進入肺部，造成血氧中氧氣降低，可能導致睡眠中驚醒而嚴重影響睡眠品質，患者以40至50歲者最多，男性又比女性略多。

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台北榮總胸腔部特約主治醫師蕭光明表示，睡眠呼吸中止主要可區分為阻塞性睡眠呼吸中止、中樞神經性睡眠呼吸中止及混合性睡眠呼吸中止三個類型，其中阻塞性睡眠呼吸中止為最常見之類型。肥胖、上呼吸道結構異常者等，造成呼吸道阻塞等，都是主要的發生原因。

▲呼吸中止症成因與陽壓呼吸器配戴方式。

蕭光明提到，依照失眠資料推估，約2成的國人有每小時呼吸暫停5次的症狀，而暫停超過30次者，則佔了5%左右，等於有100萬人暴露在呼吸睡眠中止症的風險中。臨床上常見症狀包括打鼾、夜間頻尿、睡醒時口乾舌燥、頭痛、日間疲倦嗜睡、注意力不集中等，醫師會視情況給予手術、裝置口腔咬合器、呼吸器等治療。

陽壓（正壓）呼吸器是最常見的治療選擇，但只有3至5成患者戴得住，若能持續配戴，可改善8成以上症狀。蕭光明解釋，呼吸器的作用原理為透過內建的空氣馬達提供一正壓力的氣流經面罩進入呼吸道，使呼吸道在睡眠期間維持通暢，有些自動型的儀器，還可以依據患者呼吸狀態，自動增加或減壓，提升配戴舒適性。

▲市售陽壓呼吸器都屬醫療器材，須經醫師處方才能使用。

食藥署科長吳亭瑤提到，呼吸器為醫療器材，須經醫師處方方能購買使用，民眾購買前，可確認包裝上載明的醫療器材許可證字號，並確認仿單內容與製造日期，確保使用安全。

蕭光明表示，衛福部已於2017年取消呼吸中止症患者的身心障礙手冊，目前患者皆須自費購買呼吸器，價格依國產與進口區分，約落在2至8萬元不等。他呼籲，健保署應在獲得充足財源下，給予真正需要的患者呼吸器補助，才能降低因睡眠障礙帶來的公安意外。