「動暈症」坐車會暈、搭船就吐　這藥有效但駕駛千萬別貼！

▲坐車會暈、搭船就吐，你可能是「動暈症」上身。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

坐車、搭船或飛機引起的頭暈、嘔吐現象，在醫學上稱為「動暈症（motion sickness）」，有些民眾為了止暈，會在開車前使用暈車貼片，但專家提醒，千萬不能這麼做，因為暈車貼片副作用為倦怠、嗜睡，可能會影響駕駛專注度，建議諮詢醫師或藥師，改成其他成分的暈車藥替代。

「動暈症」是視覺、內耳鍾前庭與半規管之間不協調造成，目前常見的暈車貼片成分多為東莨菪鹼（Scopolamine），會在使用貼片後持續釋出，經由耳後皮膚吸收後進入血液，具有能夠抑制前庭腦幹反應及嘔吐中樞的功效，以達到鎮暈止吐的效果。

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食藥署提醒，暈車貼片副作用為嗜睡、倦怠感、口乾，偶有視覺上困擾或偶見興奮反應，尤以幼兒及老人較常見。民眾使用暈車貼片前，應先詳閱藥品說明書，使用暈車貼片後，也應避免駕車或操作危險機械，並於旅途結束後立刻除去，使用前後均須徹底洗淨雙手及所貼部位，避免殘餘藥品持續作用。

▲醫師建議民眾可在搭車時盡量看窗外防暈。（圖／示意圖／達志影像）

振興醫院耳鼻喉部暨聽覺醫學中心主任力博宏則提到，所有止暈藥物，無論口服或貼片，都含有嗜睡成分，會提醒病患在使用後要特別小心。

至於該如何預防動暈症？力博宏建議，民眾可避免坐在與車子行徑反方向的位置，也要讓自己的視覺，與車子行進距離有所協調，乘車時可盡量看向窗外，讓視覺對照前庭功能，將訊息傳進大腦，「讓半規管知道你有在動」，如此一來就能減少暈車頻率。